Умер создатель Ералаша Борис Грачевский

Советский и российский режиссер и сценарист, художественный руководитель Ералаша Борис Грачевский умер в возрасте 71 года
Советский и российский режиссер, сценарист, художественный руководитель популярного детского киножурнала Ералаш Борис Грачевский умер 14 ноября в на 72 году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Как сообщает российское информагентство ТАСС, о смерти Грачевского рассказала его супруга Екатерина Белоцерковская.
Актер был госпитализирован в больницу с COVID-19. Состояние здоровья артиста ухудшилось, его ввели в искусственную медикаментозную кому.
14 января Грачевский умер.
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Автор: Андрей Ганжа