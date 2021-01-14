Умер создатель Ералаша Борис Грачевский

Грачевский / Скриншот

Советский и российский режиссер, сценарист, художественный руководитель популярного детского киножурнала Ералаш Борис Грачевский умер 14 ноября в на 72 году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Как сообщает российское информагентство ТАСС, о смерти Грачевского рассказала его супруга Екатерина Белоцерковская.

Актер был госпитализирован в больницу с COVID-19. Состояние здоровья артиста ухудшилось, его ввели в искусственную медикаментозную кому.

14 января Грачевский умер.

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