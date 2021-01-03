Грачевский рассказал о своем состоянии после госпитализации с COVID-19

Борис Грачевский пошел на поправку / zvezdanutye.com

Художественный руководитель детского юмористического журнала Ералаш Борис Грачевский сообщил об улучшении состояния здоровья после госпитализации с коронавирусом, поведал корреспондент ТАСС.

"Начинаю здороветь", - сказал собеседник агентства в воскресенье, 3 января.

Ранее он рассказал о своей госпитализации с диагнозом "коронавирус", находился в реанимации. Перед этим 71-летний Грачевский проходил терапию дома.

Грачевский также известен как режиссер фильмов "Крыша", "Между нот, или Тантрическая симфония".

Отметим, 31 декабря посвилась информация о том, что состояние советского и российского режиссера, худрука детского юмористического журнала Ералаш Бориса Грачевского ухудшилось. Грачевский был переведен в реанимацию.

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