Грачевский рассказал о своем состоянии после госпитализации с COVID-19

Худрук Ералаша уже пошел на поправку.
Художественный руководитель детского юмористического журнала Ералаш Борис Грачевский сообщил об улучшении состояния здоровья после госпитализации с коронавирусом, поведал корреспондент ТАСС.
"Начинаю здороветь", - сказал собеседник агентства в воскресенье, 3 января.
Ранее он рассказал о своей госпитализации с диагнозом "коронавирус", находился в реанимации. Перед этим 71-летний Грачевский проходил терапию дома.
Грачевский также известен как режиссер фильмов "Крыша", "Между нот, или Тантрическая симфония".
Отметим, 31 декабря посвилась информация о том, что состояние советского и российского режиссера, худрука детского юмористического журнала Ералаш Бориса Грачевского ухудшилось. Грачевский был переведен в реанимацию.
Борис Грачевский – главные факты из биографии
- Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области тогдашнего СССР, пишет Википедия.
- Сначала получил специальность токаря, а потом начал заочно учиться во Всероссийском государственном институте кинематографии. Грачевский окончил вуз через 23 года.
- В 1995 году на базе Киностудии им. Горького создал киностудию Ералаш-Лэнд. Позже – в 2005-м – на базе Ералаш-Лэнда основал киностудию Ералаш.
Автор: Екатерина Трохимчук