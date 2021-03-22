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Сумская призналась, просила ли она Винника помочь мужу на шоу Голос

22 марта 2021, 13:46

Ольга Сумская откровенно рассказала об участии своего мужа Виталия Борисюка на шоу Голос.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / Главред

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала об участии своего мужа на проекте Голос Перезагрузка на 1+1.

Во время интервью с Катей Осадчей для шоу Світське життя, Сумская призналась, что могла бы просить Винника за мужа, но этого не делала.

"Могла, но я этого не делала. Еще до дожила до того, чтобы звонить Олегу и просить за Виталика. Это не порядочно и не благородно", - сказала она Кате.

Ольга Сумская рассказала о том, что как только Виталий пошел на шоу Голос, на него обратилось повышенное внимание от девушек.

При этом Сумская призналась, что это она уговорила Виталия пойти на проект - на семейном совете.

"Я сказала: "Либо сейчас, либо никогда!", - вспомнила актриса.Читайте такжеГолос країни 11 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 21-03-2020: вокальные бои

Ольга Сумская и Катя Осадчая - Світьске життя:

Напомним, Виталий Борисюк прошел слепые прослушивания на шоу Голос, и попал в команду Олега Винника.

На втором тапе вокальных боев он обыграл Владимира Каверина и прошел в этап Нокауты.

Как известно, все новые выпуски шоу Голос країни 2021 выходят на 1+1 по воскресеньям в 21-00. Смотреть онлайн выпуски можно будет на ютуб канала и на сайте 1+1 видео.

Ольга Сумская Катерина Осадчая новости шоу бизнеса Голос Країни 11 сезон онлайн
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