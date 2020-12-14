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Супер Топ-модель по-украински 2020: 9 выпуск - что было в полуфинале 14-12-2020

14 декабря 2020, 20:10

Девятый выпуск полуфинал Супер топ-модели по-украински 2020 на Новом канале вышел 14 декабря. Кто пройдет в финал СТПУ - читай Главред.

Супер Топ-модель по-украински 2020
Супер топ-модель по-украински 4 сезон: 9 выпуск онлайн / Новый канал

Новый 9 выпуск шоу Супер топ-модель по-украински 2020 выходит в 19-00 14 декабря на Новом Канале. В полуфинале эксперты приняли решение провести испытание-дуэль между Ариной и Ирой - вечными противницами на проекте. В предыдущем выпуске Арину и Иру хотели выгнать, но, в результате их оставили, чтобы в полуфинале они прошли "битву за жизнь".

В 9 выпуске СТПУ Алла Костромичева, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк пригласили для съемок одного из испытаний телеведущую Машу Ефросинину.

Традиционно, за неделю девушки должны были пройти три испытания - дефиле, съемка видео в новых образах, чтобы показать своего внутреннего зверя, а также съемки социального ролика.

Арина и Ира устроили битву за жизнь во время дефиле в образах знаменитостей. Их противостояние впечатлило всех участников и даже экспертов. Девушки понимали, что одна из них оставит шоу.

После первого испытания пришлось уйти Арине, которая недостаточно хорошо вжилась в роль Арианы Гранде. Ира же справилась с ролью Джей Ло.

Видео съемок тематического ролика также вызвало трудности у девушек - нужно было найти внутри себя энергию, при помощи которой отыграть образ. Не все справились с заданием, и не показали то, что хотели эксперты.

Ира недолго праздновала победу. На следующий день было испытание с фотосессией, на которой нужно было высвободить "внутреннего зверя", или внутреннюю энергию. Ира решила пойти вопреки заданиям, и показала то, что хотела сама.

Съемки социального ролика как всегда впечатлили и самих девушек - новым гостем, и необычным заданием. На шоу пришла Маша Ефросинина - почетный посол ООН в Украине в сфере народонаселения. Социальная тема выпуска - домашнее насилие.

Таня Брык призналась, что и сама была жертвой тирана.

"Мой парень постоянно говорил, что я какая-то не такая. Высылал фотографии девочек, которые ему нравились, со словами: "Ты должна быть похожа на них. Краситься, как они. Одеваться, как они". Говорил, что я толстая и некрасивая. Что ему важнее пойти куда-то с друзьями, чем встретиться со мной… — вспоминает Таня. — Каждый раз, когда я шла на работу, хотела сделать красивый кадр, чтобы он сказал что-то приятное".

Ложь, унижения и измены — не единственное, чем грешил экс-бойфренд модели. Самое ужасное то, что он бил Таню.

"Я сумела выйти из этих отношений, и хочу обратиться ко всем женщинам, которые страдают от домашнего насилия: не молчите. Обращайтесь за поддержкой, если в вашей семье есть психологическое или физическое насилие", — подытожила Брык.

Эти отношения длились около трех лет. Пока Таня все-таки не решилась разорвать их.

Супер топ-модель по-украински 9 выпуск 4 сезон смотреть промо 14-12-2020:

Финал шоу Супер Топ-модель по-украински пройдет 21 декабря Новые выпуски Супер топ-модель по-украински 2020 выходят еженедельно в 19:00 на Новом Канале. Смотреть онлайн Супер топ-модель по-украински на ютуб и на Телепортале. Смотреть и читать обзор новый выпусков вы также можете на сайте Главред.

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