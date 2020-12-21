Супер Топ-модель по-украински 2020: как прошел финал 21-12-2020

Топ-модель по-украински 2020: 10 выпуск онлайн / Новый канал

Финал шоу Топ-модель по-украински 2020 начался в 19-00 на Новом канале 21 декабря. Девушки должны были пройти три последних испытания - как обычно в каждом и предыдущих выпусков.

Таня Брык, Даша Майстренко и Саша Литвин тщательного готовились к финалу, и в последней схватке решили определить победительницу. В поддержку им пришли участницы шоу СТПУ и даже некоторые участницы прошлых сезонов.

Какие испытания были в финале Топ-модель по-украински - читайте и смотрите Главред.

Первое задание

Самое простое - дефиле под музыку известных исполнителей. На шоу пришел Максим Барских.

Супер топ-модель по-украински 2020 / Новый канал

Девушки примерили шикарные платья, а на контрольной точке показали всем... все, что могли - ведь под нарядами они были полностью покрыты блестками, когда распахнули их.

Алла Костромичева пригласила себе в помощь ведущегоКостю Тромбовецкого.

Второе задание

Последняя фотосессия в проекте - позировать в воздухе на хрустальной люстре в шикарном платье - не все девушки смогли с этим справиться, потому что во время полета случилось неожиданное

Третье задание

Супер топ-модель по-украински 2020 / Новый канал

Традиционный социальный ролик в финале уже не тот - теперь все намного серьезней. Представьте, что вы получаете награду, и должны выступить с речью. Девушки должны были доказать, что они будут нести после победы, поэтому им нужно было приготовить социальный ролик - выступление с речью в защиту своих предыдущих заявлений. Для этого Сергей Никитюк пригласил психолингвиста и коуча Дмитрия Вольфа. Девушки обсудили с ним все свои травмы, и соответственно - свои социальные месседжи.

Супер Топ-модель по-украински 2020 10 выпуск финал - смотреть 21-12-2020:

Все выпуски шоу Супер топ-молель по-украински вышли на Новом канале. Смотреть их можно онлайн на телепортале и на ютуб Нового канала.