УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Супер топ-модель по-украински: участница строит музыкальную карьеру после вылета с шоу

23 октября 2020, 19:38

Одна из самых харизматичных участниц шоу Супер Топ-модель по-украински, который показывает Новый канал, рассказала, о чем мечтает и как отреагировала на свой уход из телепроекта

Лиза Доронько
Лиза Доронько / Новый канал

Модель и блогер Лиза Доронько вынуждена была закончить свое участие в шоу Супер топ-модель по-украински еще в первом выпуске, но девушка призналась, что для нее это был не такой сильный удар. Лиза Доронько в интервью ответила на все все вопросы о модельном реалити и о том, что с ней будет теперь после ухода с шоу. Предлагаем узнать, как к этому относится сама Лиза — она ответила на пять самых популярных вопросов поклонников.

Целая армия поклонников Лизы Доронько собралась у телеэкранов 16 октября, чтобы посмотреть, как их любимица врывается в Супер Топ-модель по-украински на Новом канале. Каким же был их шок, когда они увидели, что девушка покинула проект в первом же выпуске!

— Как ты отреагировала на свой уход из Супер Топ-модели по-украински?

— Я не расстроилась по поводу того, что меня выгнали. Не хочу больше связывать жизнь с моделингом. Не ассоциируйте меня с моделью, я полностью ухожу в музыкальное творчество. Читайте такжеСупер топ модель по-украински 2020: смотреть онлайн 1 выпуск 16 октябряЖдите моих клипов и концертов!

Как известно, Лиза уже выпустила дебютную песню La Wash под псевдонимом Хлебная крошка и клип к ней. В видеоролике Доронько с подругами танцует возле ларька с шаурмой и поедает фастфуд в разных ракурсах.

После выхода трека Лиза взяла творческую паузу и занялась более прозаичным бизнесом – открыла свой небольшой бьюти-шоп.

Лиза Доронько La Wash - клип участницы Супер топ-модель по-украиснки:

— Как сильно изменилась твоя жизнь после участия в Топ-модели по-украински?

— Я сменила сферу деятельности, работа превратилась в хобби. Заработок увеличился, в окружении появилось много новых людей. Но самое главное — то, как я преобразилась внутри. Мои харизма и яркость остались такими же, какими и были, а вот от мировоззрения трехлетней давности ничего не осталось.

Лиза Доронько
Лиза Доронько / Новый канал

Еще после участия в Топ-модели и Холостяке девушка с моды перешла на блогинг, и вполне успешна в этом - у нее более 127 тысяч подписчиков. Также она рассказывала, что захватилась нумерологией, и даже начала давать консультации людям.

— Какой у тебя вес и рост сейчас? Какой вес считаешь максимально комфортным?Читайте такжеСупер топ-модель по-украински 2020: все участницы сезона

— Рост — 180 см. Вес — около 70 кг. Хочу скинуть еще 5 кг и подкачаться, чтобы тело было подтянутым. Но я давно отвыкла от физических нагрузок, просто стараюсь много ходить.

— Ты комплексовала из-за роста?

— Да, я вытянулась до 180 см еще в десятом классе. После медосмотра шла домой и плакала из-за того, что такая высокая, боялась, что выросту еще больше. Не могу сказать, что на 100% довольна своим ростом… Зато какие у меня ноги!

Лиза Доронько
Лиза Доронько / Instagram

— Кем ты мечтала быть в детстве?

— Я мечтала быть актрисой или звездой шоу-бизнеса. В 10 лет учила сонеты Шекспира в оригинале. Готовилась к вступительным в театральный университет — садилась перед зеркалом и училась давать интервью (смеется).

Какой была встреча Лизы Доронько с экспертами модельного реалити, и как девушка справилась с первыми испытаниями, смотрите в Супер Топ-модели по-украински.

Новые выпуски шоу Супер топ-модель по-украински 2020 выходят по пятницам на Новом канале в 19-00. Смотреть онлайн Супер топ-модель по-украински можно на ютубе или Телепортале с запозданием.

новости шоу бизнеса Новый канал Топ-модель по-украински Супер топ-модель по-украински
Сейчас вы просматриваете новость «Супер топ-модель по-украински: участница строит музыкальную карьеру после вылета с шоу». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:36
Как варить яйца: правила для идеального приготовления
20:33
В столичных вузах продлили дистанционное обучение Видео
20:15
Группа крови: влияет ли кровь на совместимость в браке Видео
20:13
EL Кравчук кардинально сменил профессию Видео
20:05
Сын неделю не знал о смерти родителей: подробности гибели медиков под Киевом от Covid-19 Видео
Реклама
20:04
Гороскоп на 24 октября 2020 года: хороший день на всех фронтах и потеря всего Видео
19:57
В ВОЗ припугнули прогнозом по пандемии коронавируса Видео
19:42
Политолог раскрыл, почему Путин не слепит из России великую державу
19:38
Супер топ-модель по-украински: участница строит музыкальную карьеру после вылета с шоу Видео
19:28
В Индии разработали уникальный тест на коронавирус
19:27
Календарь выходных 2021: Украина трижды будет отдыхать по четыре дня подряд Видео
19:23
Украина переходит на зимнее время: врач развеяла миф относительно перевода часов Видео
19:17
Одна из лучших РПГ прошлого года наконец добралась до Steam
19:07
В Австрии посадили на 12 лет женщину, призывавшую Путина ввести войска
19:05
Как правильно пить воду: ученые рассказали об особенностях Видео
19:05
Подача воды в Крым: вице-премьер сказал, идут ли переговоры с Россией Видео
19:05
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 2 выпуск 23 октября Видео
19:01
Байден выиграл у Трампа битву, но может проиграть войну мнение
19:00
Холостячка 1 сезон 1 выпуск 23-10-2020: первое знакомство Видео
18:51
Ирине Федишин выбили зуб
Реклама
18:51
Кальций: факты, которые вы должны знать Видео
18:34
Женский гороскоп на неделю: назван самый везучий знак Зодиака Видео
18:22
Украинско-американская ракета Firefly Alpha полетит в космос 22 декабря
18:17
Киберпанк 2077 избежит главного русскоязычного недуга Ведьмака
18:00
Политолог объяснил, почему Путин не может вернуть Крым Украине
17:42
Переход на зимнее время: всё, что надо знать про стрелки часов и точное время Видео
17:32
COVID-19 атаковал Францию: власти пошли на кардинальные меры Видео
17:31
"Он воспитал достойного сына": умер отец репера Басты
17:29
Эксперт об угрозе увольнения министров: Зеленский поступает как режиссер Видео
17:25
Как перенести контакты и данные с телефона на телефон: простые способы
17:12
Пандемия Covid-19 - омбудсмен нашла серьезные проблемы на избирательных участках Видео
17:01
Эксперт рассказал, как берег Одессы хотят застроить элитными особняками
16:37
В Украине обновили коронавирусный перечень стран: кто попал в "красный" список Видео
16:36
Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в Украине пойдет на спад
16:23
Гордон: Пальчевский является не агентом, а действующим офицером спецслужб РФ Видео
16:20
Письмо об увольнении учителей истории является подделкой - МОН
16:06
Шушкевич раскрыл планы России насчет Беларуси Видео
15:50
​Отмена перехода на летнее время: в Украине назвали условие Видео
15:42
Угроза с севера: Данилов назвал дату ввода войск РФ в Беларусь и раскрыл причину Видео
15:33
Ретроградный Меркурий 2020: астролог назвала главное правило
Реклама
15:31
Польша вводит тотальный карантин: когда закроют границы Видео
15:15
Как пить текилу, чтобы получить максимальное наслаждение: 4 способа Видео
15:05
Малышеву затроллили за совет о Covid-19 Видео
14:55
"Скотыняк на мыло": полуголый Ляшко нашел применение своим вилам Видео
14:51
Звезда Игры Престолов рассказала о беременности
14:47
Как не пропустить COVID-19: эксперт сделал важное уточнение насчет теста Видео
14:07
Опрос Зеленского - суд вынес решение по поводу законности
14:03
"Го*на затирают! Су*а, нет слов!": пациент описал, как лечат COVID-19 в Киеве Видео
13:57
В РФ оценили сценарий ввода сил ОДКБ в Карабах и назвали условие Видео
13:56
В Киев вернется дождь и похолодает: синоптик назвал даты Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять