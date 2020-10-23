Супер топ-модель по-украински: участница строит музыкальную карьеру после вылета с шоу

Лиза Доронько / Новый канал

Модель и блогер Лиза Доронько вынуждена была закончить свое участие в шоу Супер топ-модель по-украински еще в первом выпуске, но девушка призналась, что для нее это был не такой сильный удар. Лиза Доронько в интервью ответила на все все вопросы о модельном реалити и о том, что с ней будет теперь после ухода с шоу. Предлагаем узнать, как к этому относится сама Лиза — она ответила на пять самых популярных вопросов поклонников.

Целая армия поклонников Лизы Доронько собралась у телеэкранов 16 октября, чтобы посмотреть, как их любимица врывается в Супер Топ-модель по-украински на Новом канале. Каким же был их шок, когда они увидели, что девушка покинула проект в первом же выпуске!

— Как ты отреагировала на свой уход из Супер Топ-модели по-украински?

— Я не расстроилась по поводу того, что меня выгнали. Не хочу больше связывать жизнь с моделингом. Не ассоциируйте меня с моделью, я полностью ухожу в музыкальное творчество. Читайте такжеСупер топ модель по-украински 2020: смотреть онлайн 1 выпуск 16 октябряЖдите моих клипов и концертов!

Как известно, Лиза уже выпустила дебютную песню La Wash под псевдонимом Хлебная крошка и клип к ней. В видеоролике Доронько с подругами танцует возле ларька с шаурмой и поедает фастфуд в разных ракурсах.

После выхода трека Лиза взяла творческую паузу и занялась более прозаичным бизнесом – открыла свой небольшой бьюти-шоп.

Лиза Доронько La Wash - клип участницы Супер топ-модель по-украиснки:

— Как сильно изменилась твоя жизнь после участия в Топ-модели по-украински?

— Я сменила сферу деятельности, работа превратилась в хобби. Заработок увеличился, в окружении появилось много новых людей. Но самое главное — то, как я преобразилась внутри. Мои харизма и яркость остались такими же, какими и были, а вот от мировоззрения трехлетней давности ничего не осталось.

Лиза Доронько / Новый канал

Еще после участия в Топ-модели и Холостяке девушка с моды перешла на блогинг, и вполне успешна в этом - у нее более 127 тысяч подписчиков. Также она рассказывала, что захватилась нумерологией, и даже начала давать консультации людям.

— Какой у тебя вес и рост сейчас? Какой вес считаешь максимально комфортным?Читайте такжеСупер топ-модель по-украински 2020: все участницы сезона

— Рост — 180 см. Вес — около 70 кг. Хочу скинуть еще 5 кг и подкачаться, чтобы тело было подтянутым. Но я давно отвыкла от физических нагрузок, просто стараюсь много ходить.

— Ты комплексовала из-за роста?

— Да, я вытянулась до 180 см еще в десятом классе. После медосмотра шла домой и плакала из-за того, что такая высокая, боялась, что выросту еще больше. Не могу сказать, что на 100% довольна своим ростом… Зато какие у меня ноги!

Лиза Доронько / Instagram

— Кем ты мечтала быть в детстве?

— Я мечтала быть актрисой или звездой шоу-бизнеса. В 10 лет учила сонеты Шекспира в оригинале. Готовилась к вступительным в театральный университет — садилась перед зеркалом и училась давать интервью (смеется).

Какой была встреча Лизы Доронько с экспертами модельного реалити, и как девушка справилась с первыми испытаниями, смотрите в Супер Топ-модели по-украински.

Новые выпуски шоу Супер топ-модель по-украински 2020 выходят по пятницам на Новом канале в 19-00. Смотреть онлайн Супер топ-модель по-украински можно на ютубе или Телепортале с запозданием.