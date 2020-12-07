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Супер топ-модель по-украински выпуск 8 - кто ушел 07-12-2020

7 декабря 2020, 21:40

Восьмой выпуск Супер топ-модели по-украински 2020 вышел 7 декабря на Новом канале. Кто ушел в новом выпуске, читай и смотри на Главреде.

Супер топ-модель по-украиснки
Супер топ-модель по-украиснки / Новый канал

Восьмой выпуск нового сезона Супер Топ-модель по-украински прошел 7 декабря на Новом Канале. Из пяти участниц с шоу должна была уйти одна, но эксперты снова бросили вызов правилам, и поступили по-своему.

Алла Костромичева, как Соня Плакидюк недавно, приняла свое решение, которое отстояла перед коллегами.

Девушек ждала неделя самоидентификации: благодаря откровенным разговорам они смогли узнать больше друг о друге, а также о самих себе. Более того, у участниц реалити появилась возможность тут же проговорить проблемы с родителями, которые приехали поддержать своих дочерей.

По результатам тяжелых испытаний — фотосессии в образах скифов, дефиле на сап-бордах и съемке социального ролика — определилась двойка самых слабых участниц недели. Ими стали Арина Любителева и Ира Мойсак.Читайте такжеСупер Топ-модель по-украински 2020: смотреть 8 выпуск 7 декабря

Супер топ-модель по-украиснки - Ира Мойсак
Супер топ-модель по-украиснки - Ира Мойсак / Новый канал

"Арина и Ира — две необычайно сильные участницы. Путь Иры на проекте меня ошеломил. Она росла каждую неделю, выходила за рамки собственных возможностей. Но в самый ответственный момент сделала шаг назад, — объяснила ведущая Нового канала Алла Костромичева. — От Арины мы ожидали феноменальной работы, но на восьмой неделе она оказалась на своем начальном уровне".

И пока девушки с замиранием сердца ждали вердикта экспертов, Алла Костромичева объявила о неожиданном решении.

Супер топ-модель по-украиснки - Арина Любителева
Супер топ-модель по-украиснки - Арина Любителева / Новый канал

"На этой неделе Супер Топ-модель по-украински не покинул никто. На следующей неделе Арину и Иру ждет битва за жизнь. По результатам первого испытания, одна из них уйдет из реалити", — сказала ведущая.

Супер Топ-модель по-украински - кто прошел в 9 выпуск

  • Таня Брык;
  • Саша Литвин;
  • Арина Любителева;
  • Ира Мойсак;
  • Даша Майстренко.

Все выпуски СТПМУ выходят по понедельникам в 19:00 на Новом канале. Также смотреть все выпуски онлайн можно смотреть на сайте teleportal.ua и на YouTube.

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