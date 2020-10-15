Светлана Тарабарова показала дочь и рассекретила ее имя

Светлана Тарабарова / Пресс-служба

Светлана Тарабарова 23 сентября родила своему мужу Алексею дочку, и в тот же день поделилась с поклонниками фото из роддома, заинтриговав только тайной имени дочки.

Накануне выхода своего нового клипа о беременности на М1 Тарабарова устроила семейную фотосессию и раскрыла имя дочки и историю его происхождения в своем Instagram.

""Как вы назвали дочь?" Такого количества вопросов я давно не получала))) И мы с удовольствием хотим с вами поделиться. С именами наших детей у нас вообще интересная история. Ивана мы назвали в честь дедушки Алексея - он был очень важным человеком в жизни человека, всем сердцем Алексей мечтал назвать сына в честь дедушки, так и произошло. И с дочкой был реально знак. Барселона, 21 января 2020 - мы, такие счастливые (несмотря на ураган и шторм, помните новости?) На экскурсии величественным Sagrada Família и здесь у статуи Девы Марии я понимаю, что у меня токсикоз. Говорю Алексею - кажется мы станем родителями во второй раз. А он мне - да! И дочь Марией назовем. А я ему отвечаю - согласна! Это единственное имя, которое мне нравится для дочери. А через несколько месяцев мы уже точно узнали, что будет дочь", - пишет Светлана.

Светлана Тарабарова показала семейное фото с мужем и детьми, и напомнила про свой новый клип.

"Знакомьтесь, друзья) Наша мечта - Мария.

P.S.: 21 октября в 19:30 на канале М1 премьера откровенного проекта в моей жизни, точнее это и есть моя жизнь - реалити # декретвженесекрет. Мы снимали все 9 месяцев положении. Было сложно и весело одновременно. Не пропустите, мы познакомимся еще ближе", - объявила Светлана.

Светлана Тарабарова / Instagram