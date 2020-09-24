Светлана Тарабарова родила и показала первое фото с дочкой

Светлана Тарабарова / Пресс-служба

Светлана Тарабарова родила дочку, и сразу же посвятила этому песню. Певица отметила, что рожала в роддоме "Лелека" в Пуще Водице под Киевом.

Украинская певица Светлана Тарабарова умилила поклонников первым фото с новорожденной дочкой в Instagram.

"Спасибо, солнышко, что ты у меня есть! 23.09 в 18:55, 54 см, 3560 грамм, девочка. Мы готовились к встрече с тобой. Пусть песня #Солнышко станет оберегом для тебя на всю жизнь. Столько тепла и любви в ней, а видео мы вообще снимали все 9 месяцев (полная версия на youtube, link в профиле). И это еще не все подарки. Пока мы ждали тебя, вместе с командой М1 мы снимали настоящее реалити, которое уже скоро увидит вся страна! "Декрет уже не секрет" премьера 21 октября!", - пишет она.

На фото - для тех, кто с первого раза не разобрал - ребенок закутан в одеяльце и с чепчиком-капюшоном на голове мимикрировал под белую постель певицы. Девушка на следующий день после родов выглядит счастливой. Друзья и фанаты написали ей много поздравлений со столь чудесным днем.

Светлана Тарабарова / Instagram

Среди поздравляющих звезд - Джамала, Мамарика, Ирина Федышин, Соломия Ветвицкая, Надежда Матвеева, Анита Луценко, Снежанна Бабкина, Анна Ризатдинова, Гарик Бирча и многие-многие другие.