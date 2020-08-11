Светлана Тарабарова назвала пол будущего ребенка

Светлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova/

Украинская певица Светлана Тарабарова беременна второй раз, и призналась, что сходила на УЗИ, и ей определили пол будущего ребенка - это будет девочка.

Светлана Тарабарова порадовала поклонников в Instagram новыми фото и кадрами с вечеринки BabyShower.

"Да! У нас будет ДЕВОЧКА. Мы мечтали о ней и на УЗИ, когда узнали - я плакала от счастья))) А сегодня у нас #BabyShower в честь будущей красавицы))) Это когда подружки встречаются и маму будущую приветствуют, дарят подарки))) Одним словом - будет весело)) смотри сторис. Снимаю для вас))", - объявила она.

Светлана Тарабарова показала свои фото и видео с вечеринки с подружками - они ели торт, танцевали, выполняли конкурсы на скорость по разным занятиям.

Напомним, что дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин родила дочку своему мужу Крису Пратту.