Дочь Шварценеггера родила дочь Крису Пратту

Арнольд Шварценеггер стал дедушкой / Instagram

Кэтрин Шварценеггер, которая нынче стала миссис Пратт, родила своему 40-летнему мужу ребенка. Для Криса Пратта это уже второй ребенок - у него сын с Анной Фарис, с которой он развелся пару лет назад.

Кэтрин Шварценеггер родила дочь, пишет издание ET Online со ссылкой на ее брата..

"У них все отлично - только что подарили ей маленький подарок", - сказал Патрик, покидая рынок в Санта-Барбаре, штат Калифорния, в воскресенье.

26-летний парень поднял палец вверх, когда его поздравили с тем, что он стал дядей. Затем он показал камере пакет с розовой лентой, прежде чем сесть в машину. Неясно, был ли подарок сестре или младенцу.

Хотя Патрик не упомянул, когда родился ребенок, источник ET утверждает, что автомобиль Пратта был замечен в больнице Святого Иоанна в Санта-Монике, штат Калифорния, в пятницу 7 августа днем.

Отец Кэтрин, Арнольд Шварценеггер, мать, Мария Шрайвер, а также братья и сестры Кристина и Кристофер были сфотографированы в ее доме. Когда клан удалился по домом, остался только Арнольд Шварценеггер, который курил сигару.

Ранее в конце июля Софи Тренер из Игры престолов и Людей Х стала мамой в первый раз.