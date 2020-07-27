Софи Тернер впервые стала мамой - назвали пол ребенка

Британская актриса Софи Тренер родила
Звезда сериала Игра престолов и фильмов Люди Икс Софи Тернер стала мамой.
Софи Тернер родила девочку своему мужу Джо Джонасу. Об этом пишет издание TMZ.
По информации издания, девочку назвали Вилла.
Софи Тернер якобы родила в среду в частной клинике в Лос-Анджелесе но стало известно об этом только сейчас.
Она легла в роддом за неделю до родов, и пробыла там как раз, чтобы родить, и убедиться, что с дочкой все хорошо.
Наибольшую популярность Софи Тернер получила после игры роли Сансы Старк в сериале Игра престолов, который снимали с 2010 года.
В ноябре 2016 года начала встречаться с американским музыкантом, актёром и участником группы DNCE Джо Джонасом. В 2017 году они объявили о помолвке, а в 2019 поженились. Спустя какое-то время, перед Рождеством Софи Тернер сообщила, что беременна.
Софи Тернер - фильмография
- 2011—2019 — Игра престолов — Санса Старк
- 2013 — Другая я — Фэй
- 2013 — Тринадцатая сказка — Молодая Аделина/ Вида
- 2015 — Особо опасна — Хизер
- 2016 — Люди Икс: Апокалипсис — Джин Грей
- 2016 — В одиночестве — Пенелопа
- 2017 — Хантсвилл — Джози
- 2018 — Джози —Джози
- 2018 — Помешанный на времени — Дебби
- 2019 — Люди Икс: Темный Феникс — Джин Грей / Темный Феникс
- 2019 — Выжить — Джейн
Напомним, о беременности Софи Тернер сообщила в начале декабря 2019 года.