Софи Тернер впервые стала мамой - назвали пол ребенка

Софи Тернер родила / Reuters

Звезда сериала Игра престолов и фильмов Люди Икс Софи Тернер стала мамой.

Софи Тернер родила девочку своему мужу Джо Джонасу. Об этом пишет издание TMZ.

По информации издания, девочку назвали Вилла.

Софи Тернер якобы родила в среду в частной клинике в Лос-Анджелесе но стало известно об этом только сейчас.

Она легла в роддом за неделю до родов, и пробыла там как раз, чтобы родить, и убедиться, что с дочкой все хорошо.

Наибольшую популярность Софи Тернер получила после игры роли Сансы Старк в сериале Игра престолов, который снимали с 2010 года.

В ноябре 2016 года начала встречаться с американским музыкантом, актёром и участником группы DNCE Джо Джонасом. В 2017 году они объявили о помолвке, а в 2019 поженились. Спустя какое-то время, перед Рождеством Софи Тернер сообщила, что беременна.

Софи Тернер - фильмография

2011—2019 — Игра престолов — Санса Старк

2013 — Другая я — Фэй

2013 — Тринадцатая сказка — Молодая Аделина/ Вида

2015 — Особо опасна — Хизер

2016 — Люди Икс: Апокалипсис — Джин Грей

2016 — В одиночестве — Пенелопа

2017 — Хантсвилл — Джози

2018 — Джози —Джози

2018 — Помешанный на времени — Дебби

2019 — Люди Икс: Темный Феникс — Джин Грей / Темный Феникс

2019 — Выжить — Джейн

Напомним, о беременности Софи Тернер сообщила в начале декабря 2019 года.