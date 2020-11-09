Сын Жванецкого рассказал про свой ужас после смерти отца

Михаил Жванецкий / dumskaya.net

Актер, сценарист и блогер Андрей Рывкин - внебрачный сын сатирика Михаила Жванецкого рассказал, как пережил смерть своего знаменитого отца.

Андрей Рывкин - 37-летний сын Михаила Жванецкого и Регины Рывкина, который живет в США, тяжело переживает потерю своего биологического отца.

"Быть сыном Михаила Жванецкого было потрясающе тяжело, но ни на секунду - даже сквозь злость, обиду и годы молчания - я не сомневался в том, что люблю его как отца", - подчеркнул мужчина..

Он признался, что смерть отца была для него моментом ужаса.

"Больше нет моих текстов, которые я надеялся , что он прочтёт - дальше только разговор с пустотой, с записями концертов, фотографиями и надгробием. Читайте такжеМихаил Жванецкий - биография, творчество и личная жизньНо мне все равно повезло, что при его жизни мне удалось сказать то, что давило меня все эти годы. Что удалось найти своих братьев. Что сейчас, в этот момент ужаса, я не один", - написал он в своем тедеграм-канале.

Андрей Рывкин признался, что вся поддержка, которую ему оказывают новонайденные родственники, коллеги и фанаты помогают ему пережить горечь утраты.

"Я не в состоянии ответить каждому, но ваши слова, ваши молитвы, ваши пожелания сил - все это помогает мне выдержать тот ужас и пустоту, что несёт в себе потеря самого близкого человека. Даже если этот человек всегда был вдали", - признался он.

Напомним, что Михаил Жванецкий умер 6 ноября.

Церемония прощания с Михаилом Жванецким будет закрытой и пройдет в Москве 9 ноября.