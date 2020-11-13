УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Танці з зірками 2020 - с кем будут танцевать судьи в 12 выпуске

13 ноября 2020, 13:59

Новый выпуск шоу Танці з зірками 2020 пройдет 15 ноября но уже сейчас известно, что для него участники готовили танцы с судьями. Кто из судей с кем стал в пару - раскрылась главная интрига.

Танці з зірками 2020 - 12 выпуск: пары
Танці з зірками 2020 - 12 выпуск: пары / instagram

Новый выпуск шоу Танці з зірками 2020 на 1+1 порадует зрителей очень живым выступлением. В этом выпуске тематика осталась традиционной, и судьи целую неделю готовили танцы со своими "подопечными".

Каждый год на шоу Танці з зірками 2020 интригой остается, кого выбрали себе в партнеры судьи. Зрители пытаются делать ставки и искать закономерности, обращая внимание на выбор конкретного судьи.

Но на самом деле побеждает всегда мастерство участников и голосование на шоу.

Итак, пары на одном из 3 транцев в 12 выпуске шоу Танці з зірками 2020 выглядят так:

  • Санта Димопулос и Макс Леонов станцуют чувственную румбу с судьей-джокером Павлом Вишняковым.
  • Надежда Мейхер и Кирилл Васюк зажигать паркет самбой вместе с Григорием Чапкисом.
  • Сергей Мельник встанет на пуанты и вместе с партнершей Аделиной Дели и судьей Екатериной Кухар поражать балетом.
  • Юлия Санина и Дима Жук вместе с Владом Ямой выполнят венский вальс.

Кто пройдет в полуфинал, и сразится за самый главный приз в 13 и 14 выпусках - можно будет узнать 15 ноября в 21-00 на 1+1.

Напомним, что все выпуски вы можете смотреть на сайте Главред.

Санта Димопулос Юлия Санина Надежда Мейхер Влад Яма Телеканал 1+1 Екатерина Кухар Танці з зірками Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн
Сейчас вы просматриваете новость «Танці з зірками 2020 - с кем будут танцевать судьи в 12 выпуске». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 4 выпуск 9 ноябряСупер топ модель по-украински 2020: смотреть 4 выпуск 9 ноября Анна Ризатдинова призналась, настоящий ли ее роман с Сергеем МельникомАнна Ризатдинова призналась, настоящий ли ее роман с Сергеем Мельником Сергей Танчинец высказался об участниках Танці з зірками после вылетаСергей Танчинец высказался об участниках Танці з зірками после вылета "Все мы трогали": голая Рита Дакота вывалила свои формы на всеобщее обозрение"Все мы трогали": голая Рита Дакота вывалила свои формы на всеобщее обозрение Экс-Серебро сделала растяжку и засветила, что под трусами на развратном фотоЭкс-Серебро сделала растяжку и засветила, что под трусами на развратном фото
Следующий материал

Последние новости

14:19
Гороскоп на 14 ноября для всех: "война" с судьбой и триумф кошелька
14:10
Будет ли действенным карантин выходного дня, и когда украинцам ждать нового локдауна
14:03
Врач объяснил, когда нет смысла делать тест на COVID-19 Видео
13:59
Танці з зірками 2020 - с кем будут танцевать судьи в 12 выпуске
13:50
В Instagram большие изменения – куча новых вкладок и возможностей
Реклама
13:49
Лукашенко нарвался на гнев ЕС: когда по Минску ударят новыми санкциями Видео
13:44
"Завезти в Украину нельзя": врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19 Видео
13:43
Влад Яма открыл в себе новый талант и победил профессионального спортсмена
13:40
"Кипучая личная жизнь": водному знаку Зодиака прогнозируют купание в обожании
13:33
Трамп прекратил исполнять обязанности президента США – The Washington Post Видео
13:02
Разваливался прямо в воздухе: в РФ произошло ЧП с украинским самолетом Видео
12:57
Перемирие в Карабахе: у Путина назвали главную ошибку Турции Видео
12:56
"На Лопес похожа": Могилевская сразила поклонников внешним видом
12:44
Sony готовит эксклюзивные игры для PlayStation 5 – Silent Hill и Metal Gear на очереди?
12:33
Погода зимой 2021 в Украине: метеоролог предупредила об аномалии Видео
12:27
В Черкассах отказались от карантина выходного дня и сказали, где чаще всего заражаются COVID-19 Видео
12:26
"Пора захотеть": Кравчук назвал предпосылку для рандеву Зеленского и Путина
12:23
"Такого со мной не было": Холостячка заболела коронавирусом
12:23
Тотальный локдаун в Украине: в Кабмине рассказали, когда пойдут на крайние меры Видео
12:22
Как пережить потерю: психологи назвали действенные способы Видео
Реклама
11:58
Российский политолог объяснил, чем Трамп ценен Путину Видео
11:57
Что потеряли и приобрели Россия и Турция после конфликта в Карабахе мнение
11:44
Уже на этих выходных: все города, где пройдет второй тур местных выборов Видео
11:31
"Все кончено": у Трампа раскрыли новую стратегию после выборов в США Видео
11:30
"Русофобские антитела пройдут быстро": Песков увидел, что Украина теряет иммунитет к влиянию РФ Видео
11:24
Пятница 13 - какие новые фильмы ужасов посмотреть дома
11:21
Открытки с Днем доброты и поздравления своими словами и в стихах – самые добрые
11:12
"Минирование" Верховной Рады: СМИ узнали, кто позвонил копам
11:09
Консервированный тунец: польза и питательные вещества Видео
10:55
Такси протаранило остановку: стала известна причина смертельного ДТП в Киеве Видео
10:47
Парадоксальный штат: Байден закрепил победу, на что осталось надеяться Трампу Видео
10:30
В Киеве "заминировали" Раду, полиция оцепила здание
10:26
Степанов заговорил о локдауне и предупредил о катастрофе с COVID-19 Видео
10:22
Китай поздравил Байдена с избранием на пост президента Видео
10:11
Гороскоп на 13 ноября для всех: незаменимая помощь и мощная опора Видео
10:10
Карантин выходного дня – самое бессмысленное, что могла придумать власть мнение
10:06
Советник Ермака внезапно подал в отставку: в ОП отреагировали
10:05
Эмбер Херд вопреки скандалу остается в Аквамене
09:54
Ударят морозы, завалит снегом: синоптик рассказал, к чему готовиться украинцам Видео
09:46
В Киеве произошла перестрелка: коп получил три пули Видео
Реклама
09:23
ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса Видео
08:57
В Киеве авто протаранило остановку с людьми, есть погибшие и пострадавшие Видео
08:43
Где коронавирус свирепствует больше всего: назван город в Украине
08:39
Пятница, 13 – как появилась и как спастись от проблем Видео
08:29
Турция выкопала России могилу на Кавказе мнение
08:27
Антирекорд COVID-19: за сутки в Украине заразились почти 12 тысяч человек Видео
08:24
Не хватает врачей и коек: в Украине началась "медицинская сортировка" пациентов с COVID-19 Видео
08:01
Голоса не зачтутся: Трамп выиграл суд по электронному голосованию на выборах
07:54
COVID-19 убьет десятки тысяч украинцев до конца года: озвучен тревожный прогноз Видео
07:38
Российских военных в Карабахе нет оснований называть миротворцами - постпред Украины Цимбалюк
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять