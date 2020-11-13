Танці з зірками 2020 - с кем будут танцевать судьи в 12 выпуске

Новый выпуск шоу Танці з зірками 2020 пройдет 15 ноября но уже сейчас известно, что для него участники готовили танцы с судьями. Кто из судей с кем стал в пару - раскрылась главная интрига.
Новый выпуск шоу Танці з зірками 2020 на 1+1 порадует зрителей очень живым выступлением. В этом выпуске тематика осталась традиционной, и судьи целую неделю готовили танцы со своими "подопечными".
Каждый год на шоу Танці з зірками 2020 интригой остается, кого выбрали себе в партнеры судьи. Зрители пытаются делать ставки и искать закономерности, обращая внимание на выбор конкретного судьи.
Но на самом деле побеждает всегда мастерство участников и голосование на шоу.
Итак, пары на одном из 3 транцев в 12 выпуске шоу Танці з зірками 2020 выглядят так:
- Санта Димопулос и Макс Леонов станцуют чувственную румбу с судьей-джокером Павлом Вишняковым.
- Надежда Мейхер и Кирилл Васюк зажигать паркет самбой вместе с Григорием Чапкисом.
- Сергей Мельник встанет на пуанты и вместе с партнершей Аделиной Дели и судьей Екатериной Кухар поражать балетом.
- Юлия Санина и Дима Жук вместе с Владом Ямой выполнят венский вальс.
Кто пройдет в полуфинал, и сразится за самый главный приз в 13 и 14 выпусках - можно будет узнать 15 ноября в 21-00 на 1+1.
Напомним, что все выпуски вы можете смотреть на сайте Главред.
Автор: Александр Галаджий