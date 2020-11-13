Танці з зірками 2020 - с кем будут танцевать судьи в 12 выпуске

Танці з зірками 2020 - 12 выпуск: пары / instagram

Новый выпуск шоу Танці з зірками 2020 на 1+1 порадует зрителей очень живым выступлением. В этом выпуске тематика осталась традиционной, и судьи целую неделю готовили танцы со своими "подопечными".

Каждый год на шоу Танці з зірками 2020 интригой остается, кого выбрали себе в партнеры судьи. Зрители пытаются делать ставки и искать закономерности, обращая внимание на выбор конкретного судьи.

Но на самом деле побеждает всегда мастерство участников и голосование на шоу.

Итак, пары на одном из 3 транцев в 12 выпуске шоу Танці з зірками 2020 выглядят так:

Санта Димопулос и Макс Леонов станцуют чувственную румбу с судьей-джокером Павлом Вишняковым.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк зажигать паркет самбой вместе с Григорием Чапкисом.

Сергей Мельник встанет на пуанты и вместе с партнершей Аделиной Дели и судьей Екатериной Кухар поражать балетом.

Юлия Санина и Дима Жук вместе с Владом Ямой выполнят венский вальс.

Кто пройдет в полуфинал, и сразится за самый главный приз в 13 и 14 выпусках - можно будет узнать 15 ноября в 21-00 на 1+1.

Напомним, что все выпуски вы можете смотреть на сайте Главред.