Танці з зірками 2020 - назвали партнеров Мейхер и Димопулос

Танці з зірками 2020 / 1+1

Две сексуальные солистки ВИА Гры Надежда Мейхер и Санта Димопулос "отхватили" себе красавчиков-партнеров для выступления на проекте Танці з зірками 2020, который показывает 1+1. Надежда Мейхер будет танцевать с Кириллом Васюком, а Санта Димопулос - с Максом Леоновым.

Об этом фанаты шоу узнали из нового ролика 1+1.

"Противостояние различных эпох группы ВИА Гра на паркете Танці з зірками 2020. Легендарная Надежда Мейхер в паре с Кириллом Васюком и фантастическая Санта Димопулос в паре с Максимом Леоновым.", - говорится в подписи.

При этом на видео уже видно, как зажигают пары, и реакцию на их танцы Катерины Кухар и Григория Чапкиса.

Ранее Тарас Цимбалюк принял вызов от Санты Димопулос, и передал эстафету актрисе Дарье Петрожицкой.

Как известно, судьями проекта Танці з зірками 2020 будут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Проект выходит на 1+1 осенью 2020.