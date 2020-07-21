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Танці з зірками 2020 - назвали партнеров Мейхер и Димопулос

Организаторы проекта Танці з зірками 2020 назвали, с кем на шоу будут танцевать сразу две ВИА Гры - Надежда Мейхер и Санта Димопулос.

21 июля 2020, 21:26
Танці з зірками 2020
Танці з зірками 2020 / 1+1

Две сексуальные солистки ВИА Гры Надежда Мейхер и Санта Димопулос "отхватили" себе красавчиков-партнеров для выступления на проекте Танці з зірками 2020, который показывает 1+1. Надежда Мейхер будет танцевать с Кириллом Васюком, а Санта Димопулос - с Максом Леоновым.

Об этом фанаты шоу узнали из нового ролика 1+1.

"Противостояние различных эпох группы ВИА Гра на паркете Танці з зірками 2020. Легендарная Надежда Мейхер в паре с Кириллом Васюком и фантастическая Санта Димопулос в паре с Максимом Леоновым.", - говорится в подписи.

При этом на видео уже видно, как зажигают пары, и реакцию на их танцы Катерины Кухар и Григория Чапкиса.

Ранее Тарас Цимбалюк принял вызов от Санты Димопулос, и передал эстафету актрисе Дарье Петрожицкой.

Как известно, судьями проекта Танці з зірками 2020 будут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Проект выходит на 1+1 осенью 2020.

Танці з зірками Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн новости шоу бизнеса Телеканал 1+1 Надежда Мейхер Санта Димопулос
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