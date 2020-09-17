Телеведущая в Таиланде тайно собирала фекалии ради денег

Ольга Манько / Новый канал

Все, что связано с ушастыми великанами, в Азии ценится очень высоко. Кто же знал, что даже фекалии очень ценны - в Таиланде их используют для производства бумаги и сувенирной продукции.

Телеведущая проекта "У кого больше?", который показывает Новый канал, Ольга Манько вынуждена была пойти на достаточно специфическую работу ради победы на проекте, да еще и рисковать быть пойманной и наказанной правоохранителями.

"Работают пункты приема слоновьих фекалий. Ты можешь принести их туда получить за это деньги. За 5 кг отходов платят 100 бат (около 90 грн. – прим.ред.)", - рассказала она.

Ольга Манько / Новый канал

Ведущая Нового канала решила, что это прекрасный способ заработать в Таиланде. Поэтому сразу по приезде отправилась в так называемую деревню, куда туристы могут прийти на экскурсию и покататься на слонах. А поскольку денег на входной билет не было, решила схитрить.

"Я зашла на ту часть территории, где могут находиться только работники, – объясняет она. – Поэтому пока не засекли, начала быстро собирать фекалии. Мне повезло, сотрудников не было. Я так понимаю, было как раз то время, когда много туристов, и все отправились катать их на слонах".

Ольга Манько / Новый канал

Без приключений, конечно, не обошлось. В конце концов присутствие Ольги Манько заметили таиландцы и стали вызывать полицию. Однако телеведущей удалось сбежать и забрать с собой все собранное.

"Правду говорят, что фекалии приносят деньги. Мне в итоге удалось заработать целых 620 бат, что на наши деньги – более 500 гривен", - посмеялась Манько.

Напомним, что муж Ольги Манько Макс Узол был жестоко избит профессиональным бойцом и попал в больницу, а потом еще полгода реабилитировался после травм.