От фантастики до поэзии: ТОП-6 книг от Тараса Стадницкого

Тарас Стадницкий / Новый канал

Артист Тарас Стадницкий, более известный как Володька из команды VIP Тернополь, поделился списком любимых книг. Юморист рассказывает, что он любит читать. Говорит, как выпадает минутка, то сразу берется за книгу.

Актер, который недавно посетил Новый канал, представит свой собственный рейтинг книжек Главреду, и прокомментировал каждую из них.

"Мой рейтинг возглавляет Стивен Кинг. Его истории поражают!", – рассказывает Тарас.

Зеленая миля, Стивен Кинг

Автор приглашает читателей в жуткий мир тюремного блока смертников, откуда уходят, чтобы не вернуться. Тут открывается дверь последнего пристанища тех, кто переступил не только человеческий, но и Божий закон.

"Считаю, что он пишет не об ужасах, а о жизни. Собственно, об этом говорится в книге Зеленая миля", – рассказывает юморист.

Человек по имени Уве, Фредерик Бакман

Дебютный роман Фредерика Бекмана, шведского журналиста, блогера и писателя. После публикации на английском в 2013 году книга вошла в список бестселлеров New York Times .

"Недавно открыл для себя этого автора. Поэтому рекомендую прочитать историю про сварливого мужчину Уве. А еще советую книгу Моя бабушка просит ее простить", – говорит Тарас.

Моя бабушка просит ее простить,Фредерик Бакман

"Книга, которую не просто читаешь, а которая погружает тебя в совершенно другой мир. Этот роман Бакмана только в Швеции был продан тиражом более 500 000 штук. Думаю потому, что книга рассказывает о ребенке внутри каждого из нас. Нечасто произведение может быть одновременно смешным и трогательным, когда ты со слез переходишь в смех", – рассказывает актер.

Тарас Стадницкий с VIP Тернополь на Лиге Смеха / Instagram

Сначала скажи НЕТ Джим Кемп

Если вы вернулись с очередных переговоров с ощущением, что заключили взаимовыгодную сделку, – задумайтесь. Вам пообещали максимально возможное, вы немного попустили, но ожидаете на победу в досрочной перспективе? Жаль, и вы соблазнились на невыгодный компромисс. Тренер с переговоров Джим Кэмп в своей книге формулирует 33 правила ведения переговоров, учит, как пошагово спланировать действия на бумаге. Он объясняет, почему стоит сначала сказать неожиданное НЕТ партнерам.

Тарас Стадницкий на шоу Кто против блондинок / Новый канал

"Автор дает классные инструменты профессионального переговорщика. Джим Кемп рассказывает не только деловые переговоры, но и родственные и семейные. Советую всем прочитать!", – подчеркнул он.

Меланхолии, Юрко Издрик

Книга Юрия Издрика, которая пульсирует живыми эмоциями. Здесь столько любви, сколько может вместить сердце человека, который умеет чувствовать боль и красоту одинаково остро.

"Поэзия, что не прячется в холодные слова, а ловит моменты жизни. До сих пор не могу понять, как Юрко остается таким поэтическим в этом всем индустриализме и компьютеризации?!", – с восторгом говорит актер.

Тореадори із Васюківки, Всеволод Нестайко

Трудно найти в нашей литературе что-то настолько веселое, талантливое и остроумное, как эта непревзойденная книга Всеволода Нестайко, которого часто называют Гоголем современной украинской детской литературы. Недаром Тореадоры из Васюківки переведенные на двадцать языков и внесены в Особо Почетный список Андерсена как одно из величайших произведений мировой литературы для детей.

"Тореадори із Васюківки должны прочитать все. Независимо от возраста и статуса читателя!", – уверен Стадницкий.

Напомним, что ранее Олег Кензов с Любови на Выживание посоветовал почитать свои любимые книжки.

А Алла Костромичева продемонстрировала, что модели читают очень сложные книги, и должны быть очень умными.