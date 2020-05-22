Что почитать на карантине - 5 любимых книг Аллы Костромичевой

Алла Костромичева - что почитать модели / Instagram

Алла Костромичева — не только ведущая проекта Топ-модель по-украински, который выпускает Новый канал, но и супермодель с мировым именем. Она сделала головокружительную карьеру и показала, что модель может (и должна!) быть не только красивой, но и начитанной.

Вряд ли она бы смогла открыть школу моделей в США, куда своих детей отправляли знаменитости со всего мира, если бы не читала.

"Я люблю читать, дома в Нью-Йорке у меня есть большая библиотека. В Киеве – меньше, но я все равно нашла, что читать на карантине", — призналась Алла.

Весной 2020 должно было начаться создание нового сезона Топ-модели - Супер Топ-модель по-украински 2020, но из-за карантина планы пошли прахом, но Алла Костромичева, которая при этом оказалась в Киеве, нашла что делать.

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5 книг от Аллы Костромичевой

Алла Костромичева показала свою вышиванку / Персс-служба

21 урок для XXI века, Юваль Ной Харари.

Это книга израильского историка, который пытается разобраться в технологических, политических, социальных и экзистенциальных проблемах, с которыми столкнулось человечество в XXI веке. Книгой восхищается, в частности, Билл Гейтс: он назвал ее увлекательной, а самого автора — тем, кто начал критический глобальный разговор о решении современных проблем.

Когда Ницше плакал, Ирвин Ялом.

Роман американского психиатра о венском враче Йозефе Брейере, который лечит Ницше от "мигрени", а тот дает ему возможность рассказать о своих проблемах. Эту идею подхватывает и невролог Зигмунд Фрейд, именно она лежит в основе психоанализа. Книга "Когда Ницше плакал" — смесь фактов и вымысла.

НИ СЫ, Джен Синсеро

Этот культовый бестселлер заставляет читателя побороть свои страхи и начать действовать. Кстати, ее полное название — НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед.

Маленький принц, Антуан де Сент-Экзюпери.

Аллегорическая повесть о Маленьком принце не нуждается в представлении, ведь она уже давно стала классикой, которую любят и взрослые, и дети.

Сила подсознания, Джо Диспенза.

Эта книга от американского исследователя в области нейрофизиологии поможет вам найти новый подход к жизни и научит вас работать со своим подсознанием.

Напомним, что с 11 мая телеканалам разрешили проводить съемки с участием до 50 человек, а с 1 июня начнет работать Ж/Д. Не исключено, что с запозданием, но Супер Топ-модель по-украински будет подготовлена до конца года.

Тем временем вже любители реалити про моделей могут смотреть онлайн новое выпуски Экспертов на карантине - с Соней Плакидюк, Аллой Костромичевой и Сергеем Никитюком - по вторникам и субботам.