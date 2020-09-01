Умер звезда сериала Воронины Борис Клюев

Борис Клюев / Rustars

В возрасте 76-ти лет скончался народный артист России Борис Клюев.

Об этом сообщает пресс-служба Малого театра.

Позлнее директор Малого театра Тамара Михайлова уточнила, что причиной смерти Клюева стало онкологическое заболевание.

Клюев много лет был одним из ведущих актеров труппы Малого театра (играл спектакли в нем с конца 1960-х до середины 2010-х годов).

Большинству зрителей Клюев известен своими ролями в кино и на телевидении (всего у них их более ста). Среди его наиболее известных работ — роль графа Рошфора в музыкальной комедии ДʼАртаньян и три мушкетера, Майкрофта Холмса в Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона и Николая Воронина в популярном ситкоме Воронины.

Напомним, ранее, в июле 2020 года, в 68 лет от продолжительной болезни скончался советский и российский актер Виктор Проскурин.