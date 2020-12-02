В Киеве открывается новогодний городок в стиле Гарри Поттера

Osocor Residence - киевский Хогсмид - открытие и расписание / пресс-служба

5 декабря Osocor Residence откроет для горожан зимнюю деревушку по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере. Она будет находится на огромной локации, где летом находилась пляжная зона. С 5 декабря она превратится в полную магии и волшебства зимнюю деревушку — Osocor Winter Village.

Адрес нового развлекательного комплекса - ул. Виноградная 2а. Osocor Winter Village оформляют так, как были сделаны декорации магической деревушки Хогсмид в фильмах про Гарри Поттера. Более того — там же будут работать артисты в стиле магов из того же Гарри Поттера, так что, скучать посетителям не придется.

Osocor Residence - киевский Хогсмид / пресс-служба

Летний бассейн на территории превратится в гигантский каток площадью 800 квадратных метров. В дополнение к нему здесь появятся и другие зимние развлечения: горка, карусель, фуд-корты с праздничными вкусностями и бары со сливочным пивом и глинтвейном.

"Жители Хогсмида" устроят посетителям мастер-классы по магии, зельеварению и другим волшебным практикам из мира Гарри Поттера. Для этого AMAconcert создали в Osocor Winter Village атмосферные места отдыха в магических декорациях.

Osocor Residence - киевский Хогсмид / пресс-служба

Работать киевский Хогсмид будет каждый день на протяжении 3 зимних месяцев - с декабря по февраль. Основная семейная программа проходит с 11:00 до 17:00. С 17:00 до 22:00 в Osocor Winter Village гостям предложат зажигательные вечеринки с диджеями.

Osocor Winter Village - Киевский Хогсмид смотреть виртуальный план:

Новые подробности о работе развлекательной локации киевский Хогсмид будут обновляться. О том как и где покупать билеты можно прочитать на странице мероприятия в Facebook.