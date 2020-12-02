УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

В Киеве открывается новогодний городок в стиле Гарри Поттера

2 декабря 2020, 14:42

В Киеве с 5 декабря открывается новогодний городок с катком, оформленный в стиле фильмов о Гарри Поттере.

Osocor Residence - киевский Хогсмид
Osocor Residence - киевский Хогсмид - открытие и расписание / пресс-служба

5 декабря Osocor Residence откроет для горожан зимнюю деревушку по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере. Она будет находится на огромной локации, где летом находилась пляжная зона. С 5 декабря она превратится в полную магии и волшебства зимнюю деревушку — Osocor Winter Village.

Адрес нового развлекательного комплекса - ул. Виноградная 2а. Osocor Winter Village оформляют так, как были сделаны декорации магической деревушки Хогсмид в фильмах про Гарри Поттера. Более того — там же будут работать артисты в стиле магов из того же Гарри Поттера, так что, скучать посетителям не придется.

Osocor Residence - киевский Хогсмид
Osocor Residence - киевский Хогсмид / пресс-служба

Летний бассейн на территории превратится в гигантский каток площадью 800 квадратных метров. В дополнение к нему здесь появятся и другие зимние развлечения: горка, карусель, фуд-корты с праздничными вкусностями и бары со сливочным пивом и глинтвейном.

"Жители Хогсмида" устроят посетителям мастер-классы по магии, зельеварению и другим волшебным практикам из мира Гарри Поттера. Для этого AMAconcert создали в Osocor Winter Village атмосферные места отдыха в магических декорациях.

Osocor Residence - киевский Хогсмид
Osocor Residence - киевский Хогсмид / пресс-служба

Работать киевский Хогсмид будет каждый день на протяжении 3 зимних месяцев - с декабря по февраль. Основная семейная программа проходит с 11:00 до 17:00. С 17:00 до 22:00 в Osocor Winter Village гостям предложат зажигательные вечеринки с диджеями.

Osocor Winter Village - Киевский Хогсмид смотреть виртуальный план:

Новые подробности о работе развлекательной локации киевский Хогсмид будут обновляться. О том как и где покупать билеты можно прочитать на странице мероприятия в Facebook.

новости шоу бизнеса Новый год 2021
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве открывается новогодний городок в стиле Гарри Поттера». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Юлия Санина объявила судьбу кубка, который ей пыталась отдать Санта ДимопулосЮлия Санина объявила судьбу кубка, который ей пыталась отдать Санта Димопулос Названа официальная причина смерти Шона КоннериНазвана официальная причина смерти Шона Коннери Супер Топ-модель по-украински 2020: смотреть 7 выпуск 30 ноябряСупер Топ-модель по-украински 2020: смотреть 7 выпуск 30 ноября Танці з зірками 2020: 14 выпуск 4 сезона смотреть онлайн финал 29-11-2020Танці з зірками 2020: 14 выпуск 4 сезона смотреть онлайн финал 29-11-2020 "Что за разврат": Катя Кищук без белья светанула грудью на интимном селфи"Что за разврат": Катя Кищук без белья светанула грудью на интимном селфи
Следующий материал

Последние новости

15:01
Восстановление после коронавируса: простые упражнения
14:49
Врач назвал главные причины смерти при COVID-19 Видео
14:42
В Киеве открывается новогодний городок в стиле Гарри Поттера Видео
14:38
ВОЗ ужесточила правила ношения масок для лица Видео
14:31
В ЕС выдвинули ультиматум Лукашенко и анонсировали еще один удар по режиму Беларуси Видео
Реклама
14:17
Арестович объяснил, почему Путину нужно встретиться с Зеленским в нормандском формате Видео
14:13
Эйфория 2020 - вышел трейлер первого спецэпизода Видео
14:13
Врач рассказал, как избавиться от храпа простыми способами Видео
14:10
В Украине отменили карантин выходного дня Видео
14:07
Гороскоп на 3 декабря для всех: быстрый роман, рабочий успех и расставание с деньгами Видео
14:00
Новое исследование обнаружило диету, ускоряющую метаболизм Видео
13:40
Экс-министр объяснил, почему локдаун в Украине необходим Видео
13:35
Кулеба рассказал о планах РФ легитимизировать представителей "ЛНР" и "ДНР" в Совбезе ООН Видео
13:34
Ученые связали сухофрукты с неожиданными выгодами для здоровья Видео
13:25
Штраф до 24 тыс. грн: Рада запретила продажу электронных сигарет лицам до 18 лет Видео
13:04
New York Times назвала лучшие сериалы и шоу 2020 года
12:53
Опрос показал, как украинцы оценивают борьбу властей с COVID-19 Видео
12:22
Путин раскрыл глобальные планы ОДКБ Видео
12:21
Рисовая вода: удивительные преимущества для здоровья Видео
12:00
Гороскоп на 2 декабря для всех: мощный союзник и моментальная любовь Видео
Реклама
11:55
"Локдаун в Украине – глупость": Гордон предупредил власть о серьезном ударе Видео
11:53
Актер фильма Собачье сердце умер от коронавируса
11:42
Посещавший Крым Баста выступит в Киеве
11:27
Стала известна причина провала карантина выходного дня Видео
11:07
В Москве объяснили, почему не выведут войска из Приднестровья Видео
11:05
Эпидемиолог притушил оптимизм после сведений ВОЗ по коронавирусу: чего ожидать Видео
11:02
Православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея
10:46
Почему мэры наплевали на требования Зеленского мнение
10:32
Угроза территории НАТО: в Альянсе раскрыли опасность России Видео
10:21
Земле грозит катастрофа: астролог назвал даты Видео
10:10
Совбез ООН обсудит Украину с представителями "ДНР" и "ЛНР" - СМИ Видео
09:45
Байден сделал громкое заявление о ядерной сделке с Ираном Видео
09:40
Можно ли забеременеть сразу после месячных: факты и вероятность Видео
09:26
В Слуге народа объяснили отмену тюремного заключения за ложь в е-декларациях Видео
09:24
Элиты видят приближающийся коллапс и готовы свергать Путина мнение
09:18
В Европе одобрена действенная вакцина от COVID-19 Видео
09:15
В моде необыкновенная женская стрижка до плеч блант боб: фото Фото
08:55
Боль в печени: на что обратить внимание, пока не потребовалась пересадка Видео
08:55
Эпидемиолог разнес в пух и прах локдаун в Украине на праздники Видео
08:48
Коронавирус в Киеве не сбавляет обороты – за сутки поставили еще свыше 1700 диагнозов Видео
Реклама
08:37
Приняли, да не то: почему предприниматели не радуются отсрочке РРО мнение
08:21
Кровотечение и расстройство: выявлены побочные эффекты имбирного чая Видео
08:06
Коронавирус в Украине 2 декабря – за сутки выявили более 13 тысяч больных Видео
07:58
Когда человек с COVID-19 самый заразный: врач назвал сроки Видео
07:47
Даже легкий коронавирус приближает старость - биолог Видео
07:19
В Приднестровье резко ответили на призыв Санду выгнать российские войска из региона Видео
07:18
Когда спад эпидемии коронавируса в Украине: астролог назвал период
06:52
Тотальный локдаун в Украине: почему бунтуют мэры городов мнение
06:51
Трамп пообещал американцам вернуться в Белый дом в 2024 году Видео
06:33
"Что за разврат": Катя Кищук без белья светанула грудью на интимном селфи
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять