В Киеве выступит единственный в Украине цирк на льду

Цирк на льду - Osocor Residence / пресс-служба

В Киеве с декабря открылся новый развлекательный "городок" с катком - Osocor Residence, оформленный в стиле фильмов о Гарри Поттере. С 19 декабря каток развлекательного городка станет сценой для единственного на территории Украины цирка на льду который проведет сказочно-магическое театрализованное шоу под названием "Чаросвит".

Основатель цирка Saveliev Grand Юрий Савельев собрал лучших спортсменов и цирковых артистов, а также мастерски совместил фигурное катание и цирк в один вид искусства - пока единственный в Украине.Читайте такжеВ киевском городке Гарри Поттера споет ONUKA

Сочетание классического циркового искусства с грацией фигурного катания позволяет взглянуть на цирковое представление по-новому. В их программ входят головокружительные и очень техничные трюки фигуристов, динамичное движение на льду, эксклюзивные костюмы. А невиданный жанр и атмосфера Osocor Winter Village должны прибавить впечатлений маленьким посетителям.

Цирк на льду - Osocor Residence / пресс-служба

Представления не будут идти все три месяца существования катка, а только в декабре и вначале января 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 декабря и 1, 2, 3 и 7 января в 17:00.

Цирк побывал в США, Японии, Китае, Индонезии, Израиле, Хорватии и многих других уголках мира. С 19 декабря увидеть его вживую смогут посетители Osocor Winter Village.

Билеты уже появились на официальной странице мероприятия в фейсбук.