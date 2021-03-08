В США насмерть покромсали пулями известного рэпера

Чак Трилл (Chucky Trill) / скриншот из видео

В штате Джорджия в США неизвестные злоумышленники расстреляли известного рэпера Чаки Трилла (настоящее имя ‒ Кори Детидж). Об этом сообщает британское издание The Mirror.

33-летнего рэп-исполнителя убили в его собственной машине на окружной автостраде города Атланта. Около 03.00 по местному времени неизвестные расстреляли машину исполнителя из проезжающего рядом автомобиля. Убийцы еще не найдены, их разыскивает полиция.

Сам Чаки Трилл получил ранения, несовместимые с жизнью и скончался в больнице. Рэпер приехал в Атланту для участия в музыкальном мероприятии. Как сообщают западные СМИ утверждали, что Трилла называли многообещающим новичком в индустрии. Друзья артиста и другие рэп-исполнители выразили соболезнования в связи со случившимся.

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Напомним, ранее сообщалось: