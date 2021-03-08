В США насмерть покромсали пулями известного рэпера

Чаки Трилла (настоящее имя ‒ Кори Детидж) получил в своем автомобиле ранения, несовместимые с жизнью и скончался в больнице города Атланта.
В штате Джорджия в США неизвестные злоумышленники расстреляли известного рэпера Чаки Трилла (настоящее имя ‒ Кори Детидж). Об этом сообщает британское издание The Mirror.
33-летнего рэп-исполнителя убили в его собственной машине на окружной автостраде города Атланта. Около 03.00 по местному времени неизвестные расстреляли машину исполнителя из проезжающего рядом автомобиля. Убийцы еще не найдены, их разыскивает полиция.
Сам Чаки Трилл получил ранения, несовместимые с жизнью и скончался в больнице. Рэпер приехал в Атланту для участия в музыкальном мероприятии. Как сообщают западные СМИ утверждали, что Трилла называли многообещающим новичком в индустрии. Друзья артиста и другие рэп-исполнители выразили соболезнования в связи со случившимся.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 19 июня 2018 года в Майами на улице был убит двадцатилетный рэпер из Флориды Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion.
- Как известно, у одиозного музыканта были проблемы с законом из-за ряда правонарушений. В том числе бывшая девушка обвинила рэпера в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии.
- Позднее, в январе 2021 года сообщалось, что знаменитый исполнитель и музыкальный продюсер Dr. Dre (настоящее имя - Андре Янг) попал в больницу в Лос-Анджелесе с диагнозом "аневризма головного мозга".