Ведущий бэкстейджа Голосу Країни разводится

Слава Демин / 1+1

Телеведущий проектов "Радио Люкс" и "Слава+", который стал ведущим бэкстейджа шоу Голос Країна 2021, после первого выпуска шоу рассказал, что он разводится со своей женой Ксенией Мищенко после 10 лет брака.

Слава Демин рассказал в своем Instagram, что они с Ксенией Мищенко не могут больше быть вместе, но будут прикладывать все усилия, чтобы сделать счастливым общего ребенка.

"Мы разошлись! Сразу скажу! Мы остались в хороших отношениях, никто не бил посуду и не выбрасывал диваны из окна. Считаю, что именно так должны расставаться взрослые и мудрые люди", - подчеркнул он.

Слава Демин / Instagram

Слава Демин объяснил, что их отношения "съел быт".Читайте такжеГолос країни 11 сезон как прошел 1 выпуск 24-01-2021: слепые прослушивания

"Стало мало романтики и общения. Все переросло в совместное проживание, а не в отношения. Хочу сказать спасибо тебе, Ксю, за все эти 13 лет. Они были яркими. Со всплесками. Как американские горки. Мы пережили падения, вместе поднимались и шли дальше. Именно ты прикрывала тыл, когда я шел вперед! И многое - твоя заслуга! Ты очень клевая! И жена, и мама", - сказал Демин.

Слава Демин / Instagram

Они с женой решили, что главное оставаться любящими родителями.

"Ребенок должен пережить минимум страданий от того, что мама с папой больше не любят друг друга. Но папа с мамой по-прежнему очень сильно его любят. Даже больше. А еще одна задача для нас - остаться друзьями", - сообщил Слава Демин, добавив, что это покажет время.

Напомним, в новом 11 сезона шоу Голос країни поменяли правила и заменили тренеров шоу.