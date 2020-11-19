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Від пацанки до панянки 2021 - что будет в 5 сезоне

19 ноября 2020, 13:42

Появились первые подробности нового 5 сезона реалити шоу Від пацанки до панянки 2021, которое снималось в перерывах между коронавирусным карантином.

Від пацанки до панянки 2021
Від пацанки до панянки 5 сезон / Новый канал

Новый 5 сезон шоу Від пацанки до панянки 2021 выйдет под названием "Поколение Зависимых".

Новых участниц 5 сезона ждет обновленный замок, "тот самый красавец" - дворецкий, и в этот раз "искусственный интеллект Орыся".

Из-за коронавируса в 2020 году удалось снять намного меньше обычного материала, так что в 5 сезоне Від пацанки до панянки будет только 9 выпусков.

"Он будет очень насыщенным. Этот сезон реалити будет наполненный инновационными и современными технологиями - У нас появится "искусственный интеллект Орися" она выполняет роль виртуального надзирателя. Орися все знает про девочек, все видит и слышит. Она передает всю информацию преподавателям. Но это не означает, что девочки не увидят всеми полюбившегося дворецкого прошлогоднего сезона - Алексей Свинторжицкого. Он так же будет встречать и сопровождать участниц на пути их трансформации", - рассказала руководитель проекта Ксения Бабенко.

По словам создателей шоу, на второй год решили оставить и руководство Школы Леди - их будет все так же трое.

"Руководители состава "Школы Леди" так же не изменились. Директор -Татьяна Мокриди вместе со своими заместителями - искусствоведом, телеведущей Екатериной Виноградовой и миссис "Украина-Вселенная" Ириной Зайцевой продолжат свою миссию на проекте", - объяснила она.

Премьера реалити Вiд пацанки до панянки 5 будет в начале 2021 года, как уже принято много лет подряд.

новости шоу бизнеса Новый канал Від пацанки до панянки 5 сезон онлайн
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