Во Львове разогнали антикарантинный концерт Бумбокса - попались из-за соцсетей

Группа Бумбокс / Пресс-служба

Группа Бумбокс провела концерт в ночном клубе Malevichво Львове, на котором полиция зафиксировала нарушение карантинных норм. Все бы прошло тихо и без полиции, но фанаты выкладывали фото и видео с концерта в сеть, и кто-то в полиции заинтересовался, и посетил клуб, сообщает Нацполиция.

Концерт Бумбокс проходил в ночь на 14 ноября во Львове, который отказался признавать новые меры карантина, и закрывать все на "карантин выходного дня".

"До 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин выходного дня, у нас нет выходных. Люди имеют право на труд", - заявил мер города Андрей Садовой.

Концерт Бумбокс 13-11-2020 / Нацполиция

Даже несмотря на это, дистанцию на концерте Бумбокса никто не соблюдал, масок никаких не было, зато в небольшом помещении было очень много людей, которые дышали друг другу в затылки перед сценой.

Концерт Бумбокс 13-11-2020 / Нацполиция

На организаторов концерта составлены админпротоколы, группа Бумбокс до сих пор никак ситуацию не комментировала - последняя официальная запись на странице группы - за 13 ноября 8.02 утра: "Прокинувся о 05.00 щоб на 20 хвилин побачити своїх на заправці. Останній раз ми бачилися "на дорозі" четвертого жовтня. Сорок днів пройшло. Сорок днів з моменту останнього концерту. ББ їдуть до Львова. Приходьте, друзі. Ваш О.Б".

Видео и фото с концерта никто не удалял из соцсетей, и их легко найти по тегам и геопозиции.

Организаторы концерта будут отвечать по админпротоколу по статье 44-3, которая предусматривает штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.