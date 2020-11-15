Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Во Львове разогнали антикарантинный концерт Бумбокса - попались из-за соцсетей

15 ноября 2020, 13:48

В Украине с 14 ноября вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса, но на концерте популярной группы во Львове были зафиксированы нарушения всех правил карантина.

Группа Бумбокс
Группа Бумбокс / Пресс-служба

Группа Бумбокс провела концерт в ночном клубе Malevichво Львове, на котором полиция зафиксировала нарушение карантинных норм. Все бы прошло тихо и без полиции, но фанаты выкладывали фото и видео с концерта в сеть, и кто-то в полиции заинтересовался, и посетил клуб, сообщает Нацполиция.

Концерт Бумбокс проходил в ночь на 14 ноября во Львове, который отказался признавать новые меры карантина, и закрывать все на "карантин выходного дня".

"До 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин выходного дня, у нас нет выходных. Люди имеют право на труд", - заявил мер города Андрей Садовой.

Концерт Бумбокс 13-11-2020 / Нацполиция

Даже несмотря на это, дистанцию на концерте Бумбокса никто не соблюдал, масок никаких не было, зато в небольшом помещении было очень много людей, которые дышали друг другу в затылки перед сценой.

Концерт Бумбокс 13-11-2020 / Нацполиция

На организаторов концерта составлены админпротоколы, группа Бумбокс до сих пор никак ситуацию не комментировала - последняя официальная запись на странице группы - за 13 ноября 8.02 утра: "Прокинувся о 05.00 щоб на 20 хвилин побачити своїх на заправці. Останній раз ми бачилися "на дорозі" четвертого жовтня. Сорок днів пройшло. Сорок днів з моменту останнього концерту. ББ їдуть до Львова. Приходьте, друзі. Ваш О.Б".

Видео и фото с концерта никто не удалял из соцсетей, и их легко найти по тегам и геопозиции.

Организаторы концерта будут отвечать по админпротоколу по статье 44-3, которая предусматривает штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Автор: Александр Галаджий
карантин Бумбокс новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Во Львове разогнали антикарантинный концерт Бумбокса - попались из-за соцсетей». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Названа причина смерти Армена ДжигарханянаНазвана причина смерти Армена Джигарханяна Бывшая молодая жена Армена Джигарханяна не пойдет на его похороныБывшая молодая жена Армена Джигарханяна не пойдет на его похороны Холостячка 2020 - что было в 4 выпуске 13-11-2020: видеоХолостячка 2020 - что было в 4 выпуске 13-11-2020: видео "На Лопес похожа": Могилевская сразила поклонников внешним видом"На Лопес похожа": Могилевская сразила поклонников внешним видом Андрей Данилко высказался по поводу публикации фото из "его квартиры"Андрей Данилко высказался по поводу публикации фото из "его квартиры"