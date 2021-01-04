УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Зои Кравиц разводится с Карлом Глусманом

4 января 2021, 14:00

Американская кинозвезда Зои Кравиц, известная по ролям в Большой маленькой лжи и Фантастических тварях, разводится после полутора лет семейной жизни.

Зои Кравиц
Зои Кравиц / Instagram

Зои Кравиц подала на развод со своим мужем актером Карлом Глусманом еще 23 декабря, пишет издание Elle.

В субботу, в тот же день, когда стало известно о ее разводе, она разместила в своей истории в Instagram смешной мэм.

Теперь появились новые подробности ее бракоразводного процесса. Представитель актрисы также подтвердил ее расставание с Глусманом, но причины разрыва уточнять не стал - они держатся в секрете обеими сторонами.

Впервые сообщалось, что они встречаются в 2016 году, и обнародовали свои отношения на концерте Kings of Leon в Нью-Йорке в октябре того же года. Через 2 года он сделал предложение. Дочь Ленни Кравица рассказывала журналистам, что изначально возлюбленный хотел сделать ей предложение в необычной обстановке в Париже, однако в итоге попросил руки Зои без лишнего шика — как ей больше нравится.

Свадьба прошла в 2019 году в окружении близких друзей.

бракоразводный процесс Зои Кравиц новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Зои Кравиц разводится с Карлом Глусманом». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Темнокожая супермодель Жасмин Тукс разделась в откровенной фотосессииТемнокожая супермодель Жасмин Тукс разделась в откровенной фотосессии Умер Владимир Коренев - биография, фильмография и личная жизнь актераУмер Владимир Коренев - биография, фильмография и личная жизнь актера Новогодний Вечерний квартал 2021: что показали в Вечернем квартале на Новый ГодНовогодний Вечерний квартал 2021: что показали в Вечернем квартале на Новый Год Умерла Таня Робертс - девушка Бонда и модель PlayboyУмерла Таня Робертс - девушка Бонда и модель Playboy Умер главный герой и звезда фильмов про АнжеликуУмер главный герой и звезда фильмов про Анжелику
Следующий материал

Последние новости

14:28
В работе мессенджера Telegram произошел сбой
14:10
В Украине погоду на Рождество ухудшит циклон: синоптик сказала, что грозит
14:00
Зои Кравиц разводится с Карлом Глусманом
13:52
После стремительного взлета биткоин рухнул Видео
13:46
Раскрыли реальное состояние госпитализированного Олега Басилашвили
Реклама
13:45
В МВД прокомментировали версию о том, что Лукашенко был заказчиком убийства Шеремета Видео
13:31
В Одессе от коронавируса умер известный худоджник
13:24
"Культ года": телеведущая 1+1 без белья произвела фурор Фото
13:16
Заявление посла Израиля о марше в честь Бандеры наделало шума в Сети
13:04
Заместитель главы Офиса президента купил элитный особняк - СМИ
13:02
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021 Видео
12:52
Загадочная смерть украинки в Турции: СМИ разузнали новые подробности
12:46
Секс в первый раз: что нужно знать Видео
12:43
Гороскоп на 5 января для всех: любовь, нежность и "ударная" новость Видео
12:36
В 2021 году Украину ждет кризис с выплатами зарплат и пенсий – эксперт Видео
12:33
"Мы - не собаки": Егорова раскритиковала Фарион и Ницой из-за украинского языка Видео
12:30
Матрица, Дюна, Веном и Джеймс Бонд - назвали самые ожидаемые фильмы 2021
12:18
У Байдена рассказали о планах наказать Россию Видео
12:10
"Ни рук, ни ног не соберут": КГБ Беларуси готовило убийство Шеремета по заказу Лукашенко – опубликовано аудио Видео
12:01
Степанов объяснил, почему стало меньше случаев коронавируса в Украине Видео
Реклама
11:45
Олег Басилашвили попал в больницу с коронавирусом
11:20
Эпидемиолог пояснила, среди людей какого возраста распространяется коронавирус-мутант Видео
11:06
Умерла Таня Робертс - девушка Бонда и модель Playboy
11:04
Эксперт рассказал, почему МВФ не даст Украине денег Видео
11:00
Как прожить дольше: японцы назвали два напитка, которые "работают" в "дуэте" Видео
11:00
Гороскоп на 4 января 2021 года для всех: широкая улыбка Фортуны и карьерная расплата Видео
10:52
Тотальное похолодание: какая погода ждет Украину на этой неделе Видео
10:40
Модель-лицо Max Factor обнажилась в Новый год на провокационном фото
10:34
Эксперт объяснил, почему Украине грозит сразу несколько локдаунов
10:16
Сериал Доктор Кто остается без главного героя
10:15
Россию после Путина будут дезинфицировать, как Германию после Гитлера мнение
10:00
Мыло или дезинфектор против вирусов: врачи дали окончательный ответ Видео
09:54
Хитрый план: в США придумали новый способ провести вакцинацию от COVID-19 Видео
09:41
Врач назвал "враньем" заявление Ляшко о российской вакцине от коронавируса Видео
09:25
В Минсоцполитики выложили график увеличения пенсий в Украине - когда и сколько
09:23
Эксперт объяснил, почему "королева" Зеленский абсолютно устраивает Путина Видео
09:14
Экономический прогноз на 2021 год: ждет ли Украину катастрофа
08:51
Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица и дельные советы Видео
08:44
В Польше пьяный украинец напал на земляка и на полицию Видео
08:39
Украина обречена на постоянные локдауны мнение
Реклама
08:20
Коронавирус в Украине 4 января – за сутки выявили более 4 тысяч случаев заражения Видео
08:15
Сауна: главные преимущества для здоровья и "правильная дозировка" Видео
07:47
Трамп требовал от властей Джорджии найти для него голоса – WP Видео
07:44
Синоптики дали прогноз погоды на январь Видео
07:15
Генерал объяснил, какой шанс закончить войну на Донбассе есть у Украины Видео
07:09
Путин в новогоднем обращении повторил трюк Сталина Видео
06:53
Реванш Медведчука и "королева" Зеленский: главные вызовы для Украины в 2021 году мнение
06:32
В моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фото Фото
06:01
"Я устал, я ухожу": что ждет Зеленского в 2021 году
04:57
Ученые объяснили, как связаны лысина и мужская сексуальность
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять