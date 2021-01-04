Зои Кравиц разводится с Карлом Глусманом

Зои Кравиц / Instagram

Зои Кравиц подала на развод со своим мужем актером Карлом Глусманом еще 23 декабря, пишет издание Elle.

В субботу, в тот же день, когда стало известно о ее разводе, она разместила в своей истории в Instagram смешной мэм.

Теперь появились новые подробности ее бракоразводного процесса. Представитель актрисы также подтвердил ее расставание с Глусманом, но причины разрыва уточнять не стал - они держатся в секрете обеими сторонами.

Впервые сообщалось, что они встречаются в 2016 году, и обнародовали свои отношения на концерте Kings of Leon в Нью-Йорке в октябре того же года. Через 2 года он сделал предложение. Дочь Ленни Кравица рассказывала журналистам, что изначально возлюбленный хотел сделать ей предложение в необычной обстановке в Париже, однако в итоге попросил руки Зои без лишнего шика — как ей больше нравится.

Свадьба прошла в 2019 году в окружении близких друзей.