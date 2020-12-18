Звезда Дизель шоу призналась, как случайно чуть не угробила своего парня

Яна Глущенко / Instagram

Почти у всех в жизни случались моменты, когда приходилось брать домой уличных животных, чтобы спасти. А вот звезда Дизель шоу Яна Глущенко рассказала, как один раз спровоцировала этим болезнь у своего парня.

Участница шоу "Кто сверху?", которую показывает Новый канал, рассказала, что как-то в 20-градусный мороз подобрала с улицы голубя.

"Птица у меня жила три дня, - говорит актриса. - Поселила ее в туалете. Кстати, ему там было комфортно (улыбается)".

Но, в отличии от голубя, у ее молодого человека все прошло не так благополучно после переселения.Читайте такжеЗастукали во время секса: украинская артистка сделала признание

"Через несколько дней мой парень начал жаловаться на плохое самочувствие. Пришлось ему обратиться к врачу", - продолжила девушка.

По словам Яны, врач провел анализы, и обнаружил у парня паразитов, как известно дикие голуби часто переносят целую массу паразитов, и молодому человеку сильно не повезло.

"То есть он заразился от голубя, - говорит актриса. - Странно, но у меня паразитов не обнаружили. Так, моему парню пришлось лечиться аж целый год. К счастью, все остались здоровы, но сильно перенервничали".

Напомним, что выпуски шоу "Кто сверху?" проходят по четвергам в 19:00 на Новом канале.