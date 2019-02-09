Городская власть предупреждает об афере со строительством квартир на Осокорках

Столичные власти призывают не покупать квартиры в недостроенных домах комплекса "патриотика на озерах". Поскольку договор аренды земли со скандальным застройщиком "Контактбудсервис" на Осокорках Киевсовет разорвала.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал народный депутат от "УДАРа", советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

"После расторжения договора аренды застройщик начал демпинговали и срочно продавать квартиры в недостроенных домах проекта" патриотика на озерах ". Цель этих мошенников (застройщика и банка "Аркада") - втянуть в квартирную аферу как можно больше вкладчиков, чтобы потом использовать их в борьбе за незаконное строительство ", - отметил нардеп.

Он отметил, что город призывает не покупать в "Контактбудсервис" квартиры на Осокорках.

"Это- настоящая афера! Ведь договор аренды земли с застройщиком расторгнут, - написал Белоцерковец. - Поэтому "не ведитесь" на аферы в стиле Войцеховского и обходите предложения "Контактбудсервис" и "Аркады" на Осокорках десятой дорогой ", - отметил советник мэра.