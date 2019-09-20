"Аномальный мороз в Украине": эксперт дала "успокоительный" прогноз погоды на зиму

Прогноз погоды на зиму для Украины не может быть аномально морозным, полагает климатолог / 1zoom.ru

Климатолог, доцент кафедры мониторинга природопользования и предупреждения чрезвычайных ситуаций факультета экологи Харьковского национального университета им. Каразина Надежда Максименко сообщила, что погода в Украине не будет самой холодной за последние 30 лет.

В нашей стране летом температура была недостаточно высокой, поэтому нет возможности прогнозировать аномальный мороз зимой, рассказала эксперт КП в Украине.

По словам собеседницы, слишком высокая температура воздуха компенсируется за счет слишком низкой и таким образом в природе сохраняется баланс.

"…Общегодовая температура, которая состоит из показателей зимних, весенних, летних и осенних температур, выходит всегда на показатели средние многолетние. Иными словами, если в какой-то сезон будет чуть теплее, чем надо, то противоположный сезон будет чуть холоднее…", - объяснила климатолог.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды в Украине на зиму 2019-2020. Эксперт спрогнозировал, что в нашу страну зима придет рано, начнется с плюсовой температуры, а потом будут сильные морозы.