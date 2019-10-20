Атакуют рекордные морозы: украинцев предупредили об аномальных температурах

В Украине ожидаются рекордные морозы и снегопады

В Украине в январе-феврале 2020 года предполагаются рекордные морозы с обильными снегопадами, которых не было за последние 30 лет.

Европу накроют сильнейшие холода от Финляндии до Украины, а причиной станут ветры из Сибири, говорится в ежегодном прогнозе от AccuWeathe.

"Ранее стабильные зимы нам обеспечивала Арктика. В полярных широтах массы холодного воздуха вращались вокруг Северного Ледовитого океана, образуя циркумполярный вихрь (своего рода пояс), который отделял очень холодный полярный воздух от воздушных масс умеренных широт", — рассказали в Украинской климатической сети.

Читайте такжеСамая лютая зима за 30 лет: синоптики предупредили о Монстре с ВостокаВ сообщении отмечается, что теперь Арктика стремительно теплеет, циркумполярный вихрь слабеет и поэтому теплый воздух с юга часто прорывается в Арктику, вытесняя оттуда холодный, и в умеренных широтах начинаются арктические морозы: "Вспомните, как этой зимой замерзали США и Канада — такое запросто может случиться у нас".

Как подчеркнула климатолог, участница межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН Светлана Краковская, если раньше в Украине погоду формировали преимущественно воздушные массы, которые двигались с запада на восток — с океана, создавая достаточно мягкий климат, теперь все чаще на эти территории попадает сухой горячий воздух с юга или холодный из Арктики. Именно поэтому так часто случаются волны чрезвычайного тепла или холода.

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"Такие сильные перепады — беда и для нашего здоровья, и для наших городов — здания, дороги, коммуникации разрушаются значительно быстрее, и для сельского хозяйства. Тем более, что эти "скачки" обычно сопровождаются смерчами, шквалами и другими опасными явлениями", - добавила эксперт.

Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде до конца осени.