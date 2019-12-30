Погода в новогоднюю ночь: Киеву грозят погодные неприятности

В новогоднюю ночь в Киеве будет мокрый снег и сильный ветер, предупредила синоптик / УНИАН

В новогоднюю ночь, в ночь на среду, 1 января, в Киеве ожидается неприятная погода - мокрый снег, из-за потепления он может переходить в дождь.

В ночь на 1 января и в первый день нового года прогнозируется от -1 до +2 градусов, ожидается сильный ветер, спрогнозировала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее данным, в ночь на вторник, 31 декабря, в столице ожидается -1…-3, а днем потеплеет до +1…+3 градусов, будет сильный ветер.

"В Киеве 31 декабря утром и в первой половине дня - без существенных осадков, дальше во вторник начнется мокрый снег, местами с дождем... В новогоднюю ночь снег в Киеве усилится…", - отметила эксперт.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что на Новый год 2020 погода в Украине будет немного морозной. Также эксперт прогнозировал, что на праздник в нашей стране не прогнозируются осадки.