Завалит снегом: синоптик предупредила, что зима может прийти в Украину в марте

Погода в Украине меняется / Фото pixabay.com

Если глобальное потепление не будет остановлено, то каждая вторая зима в Украине будет теплой и бесснежной, а летом будут наблюдаться "тропические ночи". Такой прогноз сделала руководитель Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

По ее словам, такая погода в Украине, как зимой 2019-2020, не несет ничего хорошего. Наоборот, могут быть серьезные последствия для всей экосистемы.

"Много негативов может быть в сельском хозяйстве. Снега нет – а никто не гарантирует, что не будет морозов. Соответственно, озимые могут просто вымерзнуть. У нас уже 8 месяцев, с июня-июля осадков выпадает меньше нормы. По сути, это засуха", – рассказала метеоролог в интервью Буквам.

Кроме того, Краковская не исключает, что после такой европейской зимы весной Украину может завалить снегом, как это было в 2013 году.

"(…) не факт, что позже – даже весной – у нас за сутки не выпадет несколькомесячная норма осадков. Как это было 23 марта 2013 года: тогда засыпало все. Эта непредвиденность – то, что появилось у нас из-за изменений климата. И это плохо для природы, для экономики, для человека", – отметила синоптик.

Эксперт рассказала, что наша планета живет по 60-летнему циклу: около 30 лет температура преимущественно повышается, еще 30 лет – снижается. С 1998 года мы должны были ощущать похолодание. Тем не менее из-за глобального потепления температура в мире увеличивается. Повлияет этот процесс и на Украину.

"Летом в Украине будет больше дней с температурой выше 30 градусов, больше ночей с температурой выше 20 – так называемых тропических ночей. Будут длиннее периоды, когда температура не будет падать ниже этих 20 градусов – и тогда будет действовать накопленный эффект этой жары на здоровье и самочувствие человека", – отметила Краковская.

При этом необязательно, что погода в Украине будет одинаковой каждый сезон.

"Здесь важно сказать: это не означает, что каждое лето будет таким жарким или каждая зима будет такой теплой. Климатологи следят за общими тенденциями и говорят о них", – резюмировала метеорорлог.

Напомним, климатолог Вазира Мартазинова предупредила, что в 2020-м в нашей стране на протяжении каждого месяца будут перепады температуры – от холода к теплу. По ее информации, в Украине ожидается мягкая зима, затяжная весна и жаркое лето с минимальным количеством осадков.

Кроме того, климатологи предрекли нашей планете настоящий "ад". По их информации, эпоха глобальных климатических катастроф может наступить уже в 2030 году. При этом ученые указали на всемирное потепление и жуткие пожары, которые "пожирают" леса Сибири, Австралии и Бразилии. По оптимистичным прогнозам, температура на планете поднимется на 1,5°C, но согласно новым моделям оценки - 5-7°C.