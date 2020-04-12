Снежный прогноз на апрель: синоптик ошеломил неотвратимой аномалией

Синоптик рассказал о снежном прогнозе на апрель / un.ua

Народный синоптик Леонид Горбань заявил о том, что аномально теплая зима привела к частым смещениям воздушных потоков, которые теперь влияют на весеннюю погоду.

При этом он обратил внимание на чрезмерную разбалансированность движения североатлантических и тихоокеанских потоков.

"Например, в начале апреля в Греции выпало 30 см снега, что абсолютно нетипично для этой страны в это время года. Воздушные потоки перемещаются с очень большой скоростью, что нарушило нормальное течение погодных явлений", – говорит синоптик.

В комментарии Оbozrevatel.com он добавил, что пока движение потоков не нормализуется, делать какие-либо прогнозы бесполезно.

В то же время директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида пояснил, что осложнение погодных условий началось еще в зимний период при отсутствии снегового покрова и малого количества осадков.

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"Ситуация еще больше усложнилась на протяжении марта и апреля, потому что дефицит осадков составляет 50% и более. Как следствие мы имеем, что подстилающая поверхность пересушена, эффективных дождей давно не было и это как раз является одной из причин возникновения такого большого количества пожаров", – резюмировал синоптик.

Обратим внимание, что по прогнозу Укргидрометцентра, 13 апреля, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. "Ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-2° (I уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украину накроют заморозки.