Украину накроют заморозки: каким регионам грозит опасность

Ожидается ухудшение погодных условий / nicefon.ru

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о сильных заморозках на территории Украины.

Как сообщается на сайте ГСЧС, в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий на территории Украины.

По прогнозу синоптиков, ночью 12 апреля в Украине, 13 апреля на Левобережье ожидаются сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-5 °. Осложнение погодных условий соответствует ІI уровню опасности (оранжевый).

Ночью 14 апреля в восточных областях - заморозки на поверхности почвы 0-5 ° (І уровень опасности - желтый).

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По данным Укргидрометцентра, в ближайшие сутки холодный сухой воздух из Скандинавии обусловит в Украине ночные заморозки.

В воскресенье без осадков, ночью заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0-5°; температура днем 12-17 ° тепла, на западе местами до 20°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 4-8° тепла.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ночью заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0-2°, температура днем 14-16 ° тепла.

/ meteo.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат в Украине "съехал" на 400 километров.