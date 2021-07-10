Киев разжарит еще больше: синоптик дал прогноз погоды на три дня

В Киеве в воскресенье станет еще жарче, предупредили синоптики / Reuters

Погода в Киеве завтра днем – в воскресенье, 11 июля, ожидается еще более жаркая, максимальная температура прогнозируется +32 градуса.

В понедельник и во вторник, 12-13 июля, в дневное время в столице прогнозируется до +31, сообщает Sinoptik.

По его прогнозу, на протяжении трех дней в Киеве не стоит рассчитывать на осадки.

Прогноз погоды в Киеве на три дня – чего ожидать:

Что спрогнозировано на 11 июля 2021 года

Ночью +23…+22, преимущественно ясно;

Днем +30…+32, облачно.

/ Скриншот с Sinoptik

Что прогнозируется на 12 июля 2021 года

Ночью +22, ясно;

Днем +31, облачно.

/ Скриншот с Sinoptik

Что спрогнозировано на 13 июля 2021 года

Ночью +21, ясно;

Днем +31, преимущественно ясно.

/ Скриншот с Sinoptik

Ранее синоптики составили прогноз погоды для Киева на 10 июля. В столице ночью прогнозировалось до +21 градуса. Максимальная дневная температура в столице ожидалась +31.