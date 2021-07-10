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Киев разжарит еще больше: синоптик дал прогноз погоды на три дня

10 июля 2021, 22:45

В столице с воскресенья по вторник дневная температура не опустится ниже отметки в +30 градусов, выяснили синоптики.

В Киеве завтра станет еще жарче, предупредили синоптики
В Киеве в воскресенье станет еще жарче, предупредили синоптики / Reuters

Погода в Киеве завтра днем – в воскресенье, 11 июля, ожидается еще более жаркая, максимальная температура прогнозируется +32 градуса.

В понедельник и во вторник, 12-13 июля, в дневное время в столице прогнозируется до +31, сообщает Sinoptik.

По его прогнозу, на протяжении трех дней в Киеве не стоит рассчитывать на осадки.

Прогноз погоды в Киеве на три дня – чего ожидать:

Что спрогнозировано на 11 июля 2021 года

  • Ночью +23…+22, преимущественно ясно;
  • Днем +30…+32, облачно.
/ Скриншот с Sinoptik

Что прогнозируется на 12 июля 2021 года

  • Ночью +22, ясно;
  • Днем +31, облачно.
/ Скриншот с Sinoptik

Что спрогнозировано на 13 июля 2021 года

  • Ночью +21, ясно;
  • Днем +31, преимущественно ясно.
/ Скриншот с Sinoptik

Ранее синоптики составили прогноз погоды для Киева на 10 июля. В столице ночью прогнозировалось до +21 градуса. Максимальная дневная температура в столице ожидалась +31.

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