Климатолог рассказала, какими будут зимы в Украине

Какой будет зима в Украине / pixabay

В Украине в ближайшие десятилетия в зимнее время года может полностью исчезнуть снежный покров.

Как сообщила климатолог Светлана Краковская, это не означает, что прекратятся снегопады и метели, но к 2050 они будут наступать с каждым сезоном все позже, а снег будет таять все быстрей.

Краковская, добавив, что времена, когда в Киеве снег выпадал чуть ли не на Покрову (начало октября. – ред.), окончательно отступают в прошлое.

"Снежный покров – это когда вы можете пойти в лес и покататься там на лыжах, например, в течение месяца. Я точно могу сказать, что снежный покров, продолжительность его устойчивости и залегания будет уменьшаться. При среднем уровне выбросов парниковых газов он исчезнет к середине этого века", – рассказала климатолог, передает Украинская правда.

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Как сообщал Главред, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявлял о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей климат будет, как, например, сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

Напомним, эксперты ООН предрекли человечеству и Земле неминуемую глобальную катастрофу. Выбросы парниковых газов в результате деятельности человека являются причиной потепления примерно на 1,1 градуса по шкале Цельсия, говорят ученые.