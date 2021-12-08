Ледяной "шторм" в Украине: синоптики назвали дату опасной погоды

Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине будет показывать температурные качели, циклоническую активность, которая будет чередоваться с прояснениями вплоть до третьей декады декабря, и только потом зима полноценно вступит в свои права.

Об этом рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

"По предварительным оценкам, зимнего режима погоды, со всеми его атрибутами не прогнозируем еще две недели", - сообщил Постригань.

По словам синоптика, "глубокая многоцентровая циклоническая депрессия, один за другим посылает в наш регион циклонические вихри".

Погода на 9 декабря

В четверг, 9 декабря, погодные условия будут сложными - ожидается гололедица, налипание мокрого снега и плотная облачность.

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Как отмечает в Facebook известный синоптик Наталья Диденко, на западе страны в ночные часы ожидается от 5 до 9 градусов мороза, а на востоке днем - 4-9 градусов тепла.

"В Киеве 9 декабря ожидаются местами небольшие осадки, дождь или мокрый снег. В зависимости от температуры воздуха, которая будет недалеко отбегать от нуля. На дорогах скользко, вероятен гололед, гололедица, налипание мокрого снега", - прогнозирует Диденко.

Она добавила, что с пятницы до воскресенья в Украине потеплеет на несколько градусов, но будет усиливаться ветер. С понедельника, 13 декабря, в страну снова придет похолодание.

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Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что в Украине сохранится неустойчивая влажная погода со значительными температурными контрастами. В южных, центральных и северных областях осадки будут наиболее интенсивными. Кое-где может выпасть до 200-250% от недельной нормы.