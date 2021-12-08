Погода изменится кардинально: Украину накроет аномальное потепление

Страну накроет аномальное потепление.
В Украине дожди и мокрый снег сменятся резким потеплением. Синоптики прогнозируют, что тепло придет в пятницу, 10 декабря и обещают существенный плюс на градуснике.
"Температура воздуха на завтра (9 декабря, - ред.) еще не изменится, но уже в пятницу довольно существенно потеплеет по всей территории Украины", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Однако завтра ночью еще ожидаются дожди и мокрый снег, а уже днем будет без осадков.
В четверг в Украине местами туман, а в северных, Винницкой и Черкасской областях гололедица. Также будет и в западных, и северных областях.
9 декабря температура воздуха в западных областях ночью -7-12, а днем -1 -6 градусов. На Закарпатье 0 +5, а в северных и Винницкой областях ночью -1 -6, а днем от -2 до +3 градусов. На остальной территории страны температура воздуха в течение суток будет колебаться от +1 до +6 градусов.
Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что в Украине сохранится неустойчивая влажная погода со значительными температурными контрастами. В южных, центральных и северных областях осадки будут наиболее интенсивными. Кое-где может выпасть до 200-250% от недельной нормы.
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