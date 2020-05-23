УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Потепления скоро не ждите: синоптик озадачила прогнозом погоды до лета

23 мая 2020, 19:17

На севере и в центре Украины остается вероятность заморозков.

весна, дождь
В Украине прогнозируют дожди / fotokto.ru

В воскресенье, 24 мая в Украину придет атмосферный фронт с запада Европы.

Он принесет с собой дожди и прохладу в западных, а также в Винницкой и Одесской областях, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она прогнозирует, что вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-часть Черкащины-Кропивницкий с районами до Николаевщины в воскресенье осадков не ожидается. Однако вечером в воскресенье и в ночь на понедельник дожди возможны и там.

Температура воздуха ближайшей ночью составит лишь +2+9 градусов, на севере и в центре страны до сих пор остается вероятность заморозков.

Завтра днем в Украине ожидается +11+15 градусов, на юге и востоке +13+18 градусов.

Читайте такжеОт гроз до шквалов с градом: синоптик предупредила об аномальной погоде в июне

В Киеве в воскресенье - преимущественно без осадков, однако вечером атмосферный фронт нагонит и на столицу западную сырость. Температура воздуха ночью +3+6 градусов, завтра днем от 13 до 14 градусов тепла.

Она предупредила, что потепление в Украину придет не раньше среды-четверга (27-28 мая).

"Уверенное потепление придет в Украину с начала июня. В Киеве середина следующей недели станет теплее. Более ощутимое потепление придет с начала июня", - написала она в Facebook.

Напомним, ранее заведующий отделением Гидрометцентра Владислав Билык рассказал о том, что в Украине во второй половине мая погода будет характеризоваться дождями и повышением температуры на 3-5 градусов.

синоптик погода в Киеве Погода в Украине прогноз погоды
Сейчас вы просматриваете новость «Потепления скоро не ждите: синоптик озадачила прогнозом погоды до лета». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:26
Украинские импланты качественнее и в три раза дешевле зарубежных аналогов новости компании
19:17
Потепления скоро не ждите: синоптик озадачила прогнозом погоды до лета Видео
18:47
Бывший футболист Металлиста совершил самоубийство
18:22
Испания открывает границы для иностранных туристов после пандемии
18:19
Выстрелы – в цель: убивший семерых на Житомирщине оказался профессиональным стрелком Видео
17:45
"Куда вы лезете, Янина?" Боец ММА вызвала на дуэль Соколову за критику Усика Видео
17:42
Взрыв и драка с полицией: стало известно о задержанных у офиса Медведчука Видео
17:33
Коронавирус в Украине: вирусолог предупредила, когда ждать пика Видео
17:01
Гороскоп на 24 мая для всех знаков Зодиака: скачок удачливости и прибыль Видео
17:00
У Кличко заговорили о срыве открытия метро 25 мая: названо условие
16:54
Удар по мировой безопасности: зачем США пускают под нож международные договоры
16:25
У Зеленского назвали не готовые к смягчению карантина области Украины
15:55
"ОПЗЖ = Россия": стало известно о пострадавших после взрыва у офиса Медведчука Фото Видео
15:30
Убийство нацгвардейцев на Житомирщине: стрелок рассказал свою версию Видео
15:27
Захват заложников в Москве: силовики разобрались с захватчиком Видео
15:24
Что будет с долларом после карантина: эксперты дали прогноз
14:39
Взрыв и клубы черного дыма: у офиса кума Путина в Киеве зажгли файеры Видео
14:28
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 23 мая
14:21
В центре Москвы захватили заложников – СМИ Видео
14:20
Открытие метро Киева с 25 мая под вопросом: стала известна причина
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять