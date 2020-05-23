Потепления скоро не ждите: синоптик озадачила прогнозом погоды до лета

В Украине прогнозируют дожди / fotokto.ru

В воскресенье, 24 мая в Украину придет атмосферный фронт с запада Европы.

Он принесет с собой дожди и прохладу в западных, а также в Винницкой и Одесской областях, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она прогнозирует, что вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-часть Черкащины-Кропивницкий с районами до Николаевщины в воскресенье осадков не ожидается. Однако вечером в воскресенье и в ночь на понедельник дожди возможны и там.

Температура воздуха ближайшей ночью составит лишь +2+9 градусов, на севере и в центре страны до сих пор остается вероятность заморозков.

Завтра днем в Украине ожидается +11+15 градусов, на юге и востоке +13+18 градусов.

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В Киеве в воскресенье - преимущественно без осадков, однако вечером атмосферный фронт нагонит и на столицу западную сырость. Температура воздуха ночью +3+6 градусов, завтра днем от 13 до 14 градусов тепла.

Она предупредила, что потепление в Украину придет не раньше среды-четверга (27-28 мая).

"Уверенное потепление придет в Украину с начала июня. В Киеве середина следующей недели станет теплее. Более ощутимое потепление придет с начала июня", - написала она в Facebook.

Напомним, ранее заведующий отделением Гидрометцентра Владислав Билык рассказал о том, что в Украине во второй половине мая погода будет характеризоваться дождями и повышением температуры на 3-5 градусов.