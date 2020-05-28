Ливни с грозами и градом: Украину атакует новый циклон

Украинцам обещают грозы с градом / @ukrgmc.official

Циклон будет определять погоду в Украине в четверг и пятницу, 28-29 мая, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в своем Facebook, кроме дождей также вероятны грозы с градом.

По ее прогнозу, прояснения в пятницу вероятные вдоль зоны Сумы-Полтава-Днепр-Николаев-Херсон.

Температура ночью +9 +14 градусов, на Востоке и Юге +12 +16 градусов. Днем 29-го мая похолодает в западных областях до +13 +17 градусов. В большинстве областей в пятницу +15 +21 градус, на востоке и в Днепре +20 +24 градуса.

"В Киеве в пятницу будет преобладать влажная погода, однако ситуация будет проще, чем сегодня - есть много шансов на солнечные просветления. Ночью в столице +12 градусов, завтра днем тепло, до +19 градусов", - подчеркнула синоптик.

В то же время она добавила, что в субботу, 30 мая, в Украину придет очередной циклон.

Как сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр, 28 мая в Киеве ожидается сильный дождь и усиление скорости ветра до 15-20 м/с.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Как отметили в Киевавтодоре, к ликвидации последствий непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств, в том числе мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

Прогноз погоды на 29 мая / meteo.gov.ua

Напомним, 28 мая, в Одессе из-за ливня оказались подтоплены несколько улиц, ограничено движение общественного транспорта.

Сильный дождь начался в среду вечером, который перешел в настоящий ливень.