Жара под 40 градусов: синоптик дал неожиданный прогноз на лето 2020

Летом украинцам не стоит ждать жаркой погоды / УНИАН

Кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич спрогнозировал погоду в Украине летом 2020 года.

По его словам, в летний период украинцам не стоит ждать жаркой погоды, несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну.

"Вряд ли будет 40 градусов жары. Потому что после теплой зимы, а особенно рекордно теплой, лето, как правило, не такое жаркое", - спрогнозировал Кибальчич.

Синоптик добавил, что летом-2020 можно ждать периодов сильной жары, в то же время украинцам не стоит готовиться к чему-то экстремальному, пишет Оbozrevatel.com.

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Напомним, ранее синоптик Владимир Деркач удивил украинцев прогнозом погоды до конца года.