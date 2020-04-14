Африканская жара и два бабьих лета: синоптик удивил прогнозом погоды

В июле Украину накроет настоящая жара

В Украине в начале лета установится теплая погода, в некоторые дни будет даже жарко, рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

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По его прогнозу, с середины первой декады июня температура немного снизится, возможны кратковременные дожди.

"Вторая декада пройдет под знаком осадков разной интенсивности. Сначала - снижение температуры, далее - усиление осадков со шквалами, градом. К концу второй десятидневки осадки уменьшатся, а температура постепенно начнет повышаться. В третьей декаде: потеплеет, дожди практически прекратятся. Дальше будет тепло, но не жарко", - сообщил он Фактам.

Украину накроет адская жара: прогноз погоды на июль

Читайте такжеУкраину накроют заморозки: синоптик огорошил прогнозом на ПасхуСиноптик не исключил, что в начале первой декады июля Украину накроет настоящая жара, при этом осадков практически не предвидится. Он предупредил, что вторая декада июля останется по-летнему теплой, хотя первые и последние дни могут быть с осадками, не затяжными и не сильными. Они вместе с незначительным снижением температуры захватят начало третьей декады. Затем вернется теплая погода.

Спасительные дожди и похолодание: прогноз погоды на август

"Первая декада августа начнется с умеренного тепла, однако вероятны кратковременные дожди. Приблизительно с середины первой декады температура начнет расти, тепло продлится до середины третьей декады. Затем будет холодать по ночам. В середине месяца возможны небольшие дожди, но в целом в августе осадков будет мало", - отметил народный синоптик.

Аномальная погода осенью и зимой: прогноз синоптика

Деркач также добавил, что осенью в Украине ожидаются дожди, а также два бабьих лета, при этом зима начнется незначительным похолоданием, а затем побалует нетипичным для этого периода теплом.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в апреле 2020 года среднемесячная температура в Украине ожидается в пределах 10-12 градусов тепла, в горах 6-7 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше средних значений.