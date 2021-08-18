Сегодня Украину накроют ливни и шквалы: объявлено штормовое предупреждение

В среду, 18 августа, непогода ожидается почти по всей территории Украины.
Погода в Украине в среду, 18 августа, серьезно ухудшится. Синоптик объявил на сегодня штормовое предупреждение. Большинство областей накроют ливни, грозы, град и шквалы.
Как сообщает пресс-служба ГосЧС, 18 августа, в северных, Винницкой ночью и в западных, а днем и в центральных, Одесской и Николаевский областях ожидаются грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Погода в Киеве и Киевской области сегодня также будет сложной. Синоптик прогнозирует грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Отмечается, что из-за дождей на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), левых притоков Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2 - 0,8 м над уровнями, без негативных последствий.
На реках бассейнов Прута и Сирета ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями.
В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Утром 17 августа жители Львова могли увидеть уникальное погодное явление - облако "грозовой воротник", которое накрыло город и стало причиной непогоды. Кучево-дождевые облака в Украине случаются часто, а вот явление "грозовой воротник" – настоящая редкость.
- Вчера мощный ураган пронесся по Черновицкой области. Сильный ветер повалил десятки деревьев и частично обесточил населенные пункты.
- Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что в среду, 18 августа, жара немного задержится на юге и юго-востоке Украины. При этом в Киевской области ожидается достаточно резкое снижение температуры – до +23... +25 градусов днем и в пределах +19... +20 ночью.