Сегодня Украину накроют ливни и шквалы: объявлено штормовое предупреждение

Сегодня Украину накроет непогода / Pixabay

Погода в Украине в среду, 18 августа, серьезно ухудшится. Синоптик объявил на сегодня штормовое предупреждение. Большинство областей накроют ливни, грозы, град и шквалы.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, 18 августа, в северных, Винницкой ночью и в западных, а днем и в центральных, Одесской и Николаевский областях ожидаются грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Погода в Киеве и Киевской области сегодня также будет сложной. Синоптик прогнозирует грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Отмечается, что из-за дождей на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), левых притоков Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2 - 0,8 м над уровнями, без негативных последствий.

На реках бассейнов Прута и Сирета ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.

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