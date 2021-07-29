Синоптик объявил штормовое предупреждение: почти всю Украину накроют грозы

В Киеве и области объявлен первый уровень опасности, говорит прогноз погоды / flickr.com/[email protected]

Погода в Украине в четверг, 29 июля, ухудшится почти во всех областях, кроме южных. Синоптик прогнозирует дожди, грозы, град и шквалы.

Сегодня днем в Украине, кроме южных областей, ожидаются грозы, в западных и центральных областях в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Погода в Киеве и области также будет "нелетной" - прогнозируются грозы. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Сухо сегодня будет лишь в четырех областях - Николаевской, Запорожской, Одесской и Херсонской.

Погода в Украине 29 июля 2021 / meteo.gov.ua

Синоптик предупредил о сильной жаре в южных регионах. Температура воздуха днем поднимется до +30...+35 градусов днем, ночью - от +19 до +22 градусов.

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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август 2021. По его словам, будет жарко и практически без дождей.

Кроме того, Горбань считает, что осень в Украине начнется рано. Уже во второй половине сентября пройдут дожди и похолодает.