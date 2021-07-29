Синоптик объявил штормовое предупреждение: почти всю Украину накроют грозы

Сухо и очень жарко сегодня будет лишь в четырех областях. Столбики термометров поднимутся до +30...+35 градусов днем, ночью - от +19 до +22 градусов.
Погода в Украине в четверг, 29 июля, ухудшится почти во всех областях, кроме южных. Синоптик прогнозирует дожди, грозы, град и шквалы.
Сегодня днем в Украине, кроме южных областей, ожидаются грозы, в западных и центральных областях в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с, сообщили в пресс-службе ГосЧС.
Погода в Киеве и области также будет "нелетной" - прогнозируются грозы. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Сухо сегодня будет лишь в четырех областях - Николаевской, Запорожской, Одесской и Херсонской.
Синоптик предупредил о сильной жаре в южных регионах. Температура воздуха днем поднимется до +30...+35 градусов днем, ночью - от +19 до +22 градусов.
Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август 2021. По его словам, будет жарко и практически без дождей.
Кроме того, Горбань считает, что осень в Украине начнется рано. Уже во второй половине сентября пройдут дожди и похолодает.