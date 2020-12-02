Снежный шторм накроет Украину: синоптики обновили прогноз погоды на декабрь​

Погода на декабрь в Украине / pixabay

Погода в Украине в декабре будет со снегом и морозами. Синоптики обещают осадки, временами снегопады, а в некоторых областях ожидаются морозы до -15 градусов.​

По данным сайта Gismeteo, в Киеве в первую неделю декабря будет идти снег с дождем. С 7 декабря выглянет солнце и установится небольшой мороз: -1 днем и -5...-6 ночью.

Примерно с 11 по 18 декабря в столице обещают снег с дождем. Днем от -2 до +2. Ночью - 1 ...-3.

18,19 и 20 декабря в Киеве мороз окрепнет до -8...-9. Далее и вплоть до января прогнозируют оттепель. Днем 0...+2, ночью 0...-3. Периодически снег и дождь.

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Во Львове начало декабря будет холодным, но 4-5 числа ситуация кардинально изменится с приходом существенного потепления. В середине месяца ожидаются небольшие дневные и более существенные ночные морозы до -8 градусов. Конец месяца снова порадует потеплением. Осадки обещают быть умеренными.

А вот Харьков сильно заметет и заморозит в середине месяца. Первая половина декабря пройдет с незначительным минусом и осадками. А вот 16-21 числа синоптики обещают мощные снегопады и морозы до -15 в ночное время. К концу месяца снова потеплеет.

Отметим, украинский гидрометцентр уже составил прогноз погоды для Украины на зиму 2020-2021. Директор Гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что в нашей стране в зимний период ожидаются резкие изменения погоды.

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