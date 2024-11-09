Страну сильно "трусит": Украину атаковала почти 7-балльная магнитная буря

До конца месяца страну атакуют еще несколько магнитных бурь.

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Украину атаковала невероятно сильная магнитная буря / фото: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Как долго продлится магнитная буря

Когда страну атакует новая магнитная буря

Сколько магнитных бурь обрушится на страну до конца ноября

Украину атаковала невероятно сильная и затяжная магнитная буря. После неё страну атакует еще одна буря. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря ворвалась в страну еще 29 октября. Тогда она влупила сразу с 6-балльной мощностью. На таком уровне она продержалась до 1 ноября включительно. В течение следующих двух дней она стала слабее на один балл, после чего вновь усилилась.

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5 ноября сила магнитной бури вновь стала слабее и остановилась на уровне 5-ти баллов. 8 ноября страна оказалась под влиянием новой сильной магнитной бури, которая ударила с 6-балльной мощностью. Ожидается, что 9-11 ноября буря будет на уровне 4-х баллов, после чего спустится до трех и достигнет минимума.

Новые магнитные бури в этом месяце обрушатся на страну 14, 17, 19, 24 и 29 ноября.

магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 15 вспышек класса С, М и Х. Сообщается, что 9 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 85%. Вероятность вспышек класса Х составляет 35%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 96 солнечных пятен.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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