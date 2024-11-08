Туман, дождь и мороз: синоптики предупреждают об опасности в Украине

Синоптики предупреждают, что из-за тумана во многих областях Украины будет плохая видимость.

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Прогноз погоды в Украине на 9 ноября / фото: pexels

Вы узнаете:

В каких областях температура погода опустится до 0 градусов

Где ожидается туман и дождь

В каких областях температура воздуха повысится до +13

Погода в Украине 9 ноября будет туманной и местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях синоптики прогнозируют сильный туман - видимость 200-500 м. Объявлен І уровень опасности.

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Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что в Украине практически не будет осадков. Местами может быть даже солнечная погода. Ночью небольшой мороз ожидается в западных областях. Днем температура воздуха 9-10 ноября повысится до 7 градусов тепла.

Кто такая Наталка Диденко / Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 9 ноября / фото: ventusky

Погода 9 ноября

В Украине 9 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь в южных областях. В западных и северных областях будет туман. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, в западных областях от 2° тепла до 3° мороза; днем 4-9° тепла, на Закарпатье и юге страны до 12°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +13

По данным meteoprog, 9 ноября в Украине будет свежая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +5...+13 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до 0...+8 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 9 ноября / фото: meteoprog

Погода 9 ноября в Киеве

В Киеве 9 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-8 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 6-8°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 9 ноября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик назвала точную дату, когда в Украине потеплеет. В ближайшие дни украинцам стоит быть готовыми к морозам, туманам и сильному ветру. Но скоро погодные условия изменятся - температура воздуха повысится.

Также ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во многих областях Украины будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног - погода резко ухудшится. Температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Ветер усилится до опасных значений.

Напомним, синоптик Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой - она назвала самый холодный месяц. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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