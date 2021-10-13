Украина окажется в плену дождя и тумана: синоптик уточнил прогноз погоды на 13 октября

На погоду повлияет циклон, который пришел в Украину с юго-запада. В ряде регионов объявлен первый уровень опасности. Из-за тумана видимость составит 200-500 м.
В среду, 13 октября, погода в Украине будет сильно отличаться в разных регионах: Восток страны зальют дожди, а на Западе будет сухо и без осадков. Температура воздуха немного снизится, но заморозков не будет.
На погоду повлияет циклон, который пришел в Украину с юго-запада. Как сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, умеренные осадки сегодня ожидаются в Одесской и Николаевской областях. Днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях пройдут значительные дожди. В западной части страны, ночью и в северных и восточных областях без существенных осадков.
В западных областях ночью и утром туман. Ветер северо-западный, в юго-восточных областях - юго-восточный , 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 3-8 ° тепла, на юге страны - до 11 °, в западных областях 0-5 ° тепла; днем 8-13 °, в юго-восточной части - 13-18 ° выше нуля. В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег; температура в течение суток будет колебаться от 2 ° мороза до 3 ° тепла.
Погода в Киеве и области 13 октября 2021
Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 ° тепла, днем около 10 °.
Штормовое предупреждение в Украине
Синоптик предупредил, что ночью и утром 13 октября в западных областях ожидается туман, видимость 200-500 м.
В течение суток 13 октября в Одесской и Николаевской областях, днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях значений дождь. Объявлен первый уровень опасности.
Прогноз погоды в городах Украины 13 октября 2021
- Ужгород – +10...+12
- Львов – +8...+10
- Ивано-Франковск – +9...+11
- Тернополь – +9...+10
- Черновцы – +9...+11
- Хмельницкий – +9...+11
- Луцк – +9...+11
- Ровно – +9...+11
- Житомир – +9...+11
- Винница – +8...+10
- Одесса – +10...+12
- Николаев – +11...+13
- Херсон – +15...+17
- Симферополь – +15...+17
- Кропивницкий – +10...+12
- Черкассы – +10...+12
- Чернигов – +9...+11
- Сумы – +10...+12
- Полтава – +11...+13
- Днепр – +13...+15
- Запорожье – +14...+16
- Донецк – +15...+17
- Луганск – +15...+17
- Харьков – +11...+13
- Киев – +9...+11
Погода в Украине в октябре 2021
Погода в Украине во второй декаде октября принесет похолодание. Днем ожидается от 5 до 7 градусов тепла. Ночью +3...+5. Возможен снег с дождем. Ноябрь начнется с прохлады, однако о зиме пока говорить рано – в середине месяца температура воздуха прогреется до +14...+15 градусов, рассказала заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.