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Украина окажется в плену дождя и тумана: синоптик уточнил прогноз погоды на 13 октября

13 октября 2021, 07:43
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На погоду повлияет циклон, который пришел в Украину с юго-запада. В ряде регионов объявлен первый уровень опасности. Из-за тумана видимость составит 200-500 м.

погода, осень, дождь, зонт
Сегодня в некоторых регионах Украны пройдут дожди, свидетельствует прогноз погоды / ua.depositphotos.com

В среду, 13 октября, погода в Украине будет сильно отличаться в разных регионах: Восток страны зальют дожди, а на Западе будет сухо и без осадков. Температура воздуха немного снизится, но заморозков не будет.

На погоду повлияет циклон, который пришел в Украину с юго-запада. Как сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, умеренные осадки сегодня ожидаются в Одесской и Николаевской областях. Днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях пройдут значительные дожди. В западной части страны, ночью и в северных и восточных областях без существенных осадков.

В западных областях ночью и утром туман. Ветер северо-западный, в юго-восточных областях - юго-восточный , 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8 ° тепла, на юге страны - до 11 °, в западных областях 0-5 ° тепла; днем 8-13 °, в юго-восточной части - 13-18 ° выше нуля. В Карпатах ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой дождь и мокрый снег; температура в течение суток будет колебаться от 2 ° мороза до 3 ° тепла.

Погода в Украине 13 октября 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Киеве и области 13 октября 2021

Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 ° тепла, днем около 10 °.

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Штормовое предупреждение в Украине

Синоптик предупредил, что ночью и утром 13 октября в западных областях ожидается туман, видимость 200-500 м.

В течение суток 13 октября в Одесской и Николаевской областях, днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях значений дождь. Объявлен первый уровень опасности.

Синоптик предупредил украинцев об ухудшении погоды / meteo.gov.ua

Прогноз погоды в городах Украины 13 октября 2021

  • Ужгород – +10...+12
  • Львов – +8...+10
  • Ивано-Франковск – +9...+11
  • Тернополь – +9...+10
  • Черновцы – +9...+11
  • Хмельницкий – +9...+11
  • Луцк – +9...+11
  • Ровно – +9...+11
  • Житомир – +9...+11
  • Винница – +8...+10
  • Одесса – +10...+12
  • Николаев – +11...+13
  • Херсон – +15...+17
  • Симферополь – +15...+17
  • Кропивницкий – +10...+12
  • Черкассы – +10...+12
  • Чернигов – +9...+11
  • Сумы – +10...+12
  • Полтава – +11...+13
  • Днепр – +13...+15
  • Запорожье – +14...+16
  • Донецк – +15...+17
  • Луганск – +15...+17
  • Харьков – +11...+13
  • Киев – +9...+11

Погода в Украине в октябре 2021

Погода в Украине во второй декаде октября принесет похолодание. Днем ожидается от 5 до 7 градусов тепла. Ночью +3...+5. Возможен снег с дождем. Ноябрь начнется с прохлады, однако о зиме пока говорить рано – в середине месяца температура воздуха прогреется до +14...+15 градусов, рассказала заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

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