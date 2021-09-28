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Украинцев ждут холодные ночи с заморозками до -5: синоптик уточнила прогноз погоды до конца сентября

28 сентября 2021, 06:48

Потепление в Украину принес скандинавский антициклон LJOBA. На этой неделе будет преобладать сухая, уравновешенная погода, больше прояснений.

погода, осень, лето, бабье лето
В Украине началось бабье лето / Фото ua.depositphotos.com

В Украину пришло бабье лето – нас ждет ясное небо и достаточно высокие температуры днем, а вот ночи будут прохладными - до +2... +7 градусов. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"Утром надо одеваться немного теплее из-за ночного выхолаживания, но в дневные часы на солнышке будет очень комфортно. Такая погода не аномальна для Украины. Периоды антициклональной погоды характерны для конца сентября – начала октября", - сказала она в интервью изданию Obozrevatel

По словам Птухи, потепление в Украину принес скандинавский антициклон LJOBA. На этой неделе будет преобладать сухая, уравновешенная погода, больше прояснений. В начале недели на нас будет влиять гребень этого антициклона, а уже в конце к нам приблизится и его центр.

"Что касается воздушных потоков, то они в начале недели будут идти с северо-востока, потому что в антициклоне движение воздуха происходит по часовой стрелке. В конце недели у нас уже будут юго-восточные потоки. Поэтому может быть даже немного теплее. Но во вторник и среду может быть небольшое снижение температуры, так как северная составляющая влияет на нашу территорию. Возможен умеренный ветерок с севера и северо-востока, который будет добавлять свежести", - рассказала синоптик.

Прогноз погоды свидетельствует, что в Украине преимущественно без осадков. Небольшие дожди возможны на северо-востоке и в Карпатах во вторник, 28 сентября.

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"По поводу температур. Показатели, которые сейчас, в пределах +12... +17 градусов, до +20 градусов на Закарпатье и Прикарпатье – в целом будут сохраняться до конца недели", - добавила Птуха.

В последний день сентября - четверг, 30 числа - на северо-востоке страны возможны заморозки в воздухе до -5 градусов, на юге, востоке и в центре – на поверхности почвы.

Погода в Украине

Синоптик Виталий Постригань заявил, что скандинавский антициклон сохранит влияние в Украине до 5-6 октября. По его словам, наряду с комфортной температурой местами вероятны заморозки 0-3 градусов. В общем, на неделе ожидается преимущественно солнечная и сухая погода.

Погода в Украине в октябре 2021 будет очень холодной и дождливой, ожидаются заморозки. Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Леонид Горбань. Он по дням спрогнозировал, какой погоды ждать украинцам в октябре.

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