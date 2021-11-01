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Украину разогреет до +19°: синоптик назвала сроки атаки мощного циклона

1 ноября 2021, 14:49
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В южных, западных и северных областях ожидается потепление, рассказали в Укргидрометцентре.

Погода
Синоптик дала прогноз на 2 ноября / goodfon.ru

Во вторник, 2-го ноября, в Украине дожди в течение дня пройдут в большинстве областей, кроме западной части, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как пишет она в Facebook, температура воздуха 2 ноября снизится в северной части Украины до +6+9 градусов.

На остальной территории ожидается +10+14 градусов, на юге и юго-востоке предполагается +12+16 градусов.

Синоптик уточнила, что дожди пройдут в среду на севере, в четверг - везде преимущественно без осадков, в пятницу дожди в западных областях.

В Киеве во вторник ожидается снижение температуры. Днем воздух прогреется до +7 +9 градусов. Прогнозируются дожди, ожидается порывистый ветер.

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Прогноз погоды на начало ноября

Южный ветер принесет на территорию Украины теплую воздушную массу. Во второй половине недели дневная температура поднимется до 18 градусов тепла, рассказала РБК-Украина синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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"Первая декада ноября начинается с относительно теплой погоды. Морозов мы не ожидаем, разве что на высокогорье Карпат ночью может быть в ближайшие два дня 1-5 градусов мороза. На остальной территории в ближайшие дни 0-7 градусов тепла ночью, а во второй половине недели - даже 5-10 градусов тепла", - сказала она.

По прогнозу Укргидрометцентра, в дневные часы ожидается 8-14 градусов тепла. В южной части, а в четверг-пятницу - в южных, западных и северных - 13-18 градусов.

Прогноз погоды на 2 ноября / meteo.gov.ua

"В четверг-пятницу будет потепление, потому что преобладает на этой неделе южный ветер, который несет теплую воздушную массу", - сообщила Птуха.

В то же время в Украине ожидаются умеренные дожди. Во вторник-среду на погоду будет влиять циклон с юга, а со среды - атмосферный фронт с северо-запада.

"В четверг-пятницу будет преобладать погода без осадков, но будет больше ветра", - добавила синоптик.

Как уточнили в Укргидрометцентре, 5 ноября на западе, севере страны, а также в Винницкой области будет дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью 6-12°, днем 13-19° тепла.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября.

Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.

viber
прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине
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